Oppo A38, lo sconto su Amazon è davvero incredibile

Oppo A38 è uno smartphone entry level, caratterizzato da una scheda tecnica semplice ottima per l’utilizzo quotidiano. Oggi è disponibile in super offerta su Amazon

Oppo è un brand molto apprezzato dai consumatori, soprattutto quelli che sono in cerca di dispositivi semplici e da acquistare a prezzi vantaggiosi.

Tra le offerte più interessanti su Amazon, proprio in queste ore c’è l’Oppo A38 uno dei low-cost del colosso cinese, sviluppato per tutti coloro che cercano un device per l’utilizzo quotidiano che, ovviamente, non costi un capitale.

Con gli sconti sul celebre e-commerce, il prezzo scende ulteriormente arrivando addirittura sotto i 150 euro. E con un’offerta del genere è un vero affare da non lasciarsi scappare.

Oppo A38 – MediaTek Helio G85 – Versione 4/128 GB

Oppo A38: scheda tecnica

Oppo A38 ha un display IPS LCD che misura 6,56 pollici, con risoluzione HD+ (720×1.612 pixel) e refresh rate variabile fino a 90 Hz.

Il processore scelto dal colosso cinese della tecnologia è un MediaTek Helio G85 con 4 GB di RAM e 128 GB di memoria interna, che l’utente può espandere fino a 1TB acquistando una scheda microSD. Un processore economico, che bilancia perfettamente consumi e prestazioni puntando direttamente al risparmio energetico.

Presente anche la tecnologia RAM Expansion, che permette di ottenere fino a 4 GB di RAM in più, attingendo dalla memoria interna del telefono, se disponibile.

Due le fotocamere in dotazione a questo telefono: un sensore principale da 50 MP (f/1.8), un sensore per la profondità da 2 MP (f/2.4). La fotocamera frontale, invece, è da 5 MP (f/2.2). Una soluzione decisamente immediata, sviluppata per scattare rapidamente e senza troppe pretese.

Tra le connessioni manca il 5G, dato che il chip che alimenta questo smartphone non ha un modem adatto alla rete veloce. Gli utenti possono comunque navigare con il 4G e il WiFi 5. Non mancano, naturalmente, il Bluetooth 5.3, l’USB-C, il chip per l’NFC, l’ingresso per il jack audio da 3,5 mm e le diverse opzioni per la geolocalizzazione.

La batteria ha una capacità di 5.000 mAh con ricarica via cavo SuperVOOC da 33 W, che consente di caricare completamente lo smartphone in circa 75 minuti. Il sistema operativo è Android 13 con interfaccia utente proprietaria ColorOS 13.1.

Infine il device è certificato IP54 ed è quindi resistente alla polvere e agli spruzzi d’acqua da qualsiasi direzione.

Oppo A38: l’offerta su Amazon

Oppo A38 è uno smartphone che va a posizionarsi direttamente nella fascia bassa del mercato, portando nelle mani degli utenti un prodotto semplice e senza fronzoli, perfetto per chi ha bisogno di una soluzione economica e con una buona autonomia.

Il prezzo di listino di questo dispositivo è di 219,99 euro, ma con le offerte Amazon si scende fino a 139,99 euro (-36%, -80 euro), un’offerta da non sottovalutare che rende l’Oppo A38 ancora più accessibile.

