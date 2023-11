Fonte foto: Oppo

Acquistare uno smartphone low cost ha i suoi pro e i suoi contro: da una parte il prezzo decisamente accessibile potrebbe fare gola a molti, soprattutto a tutti quelli che non hanno particolari esigenze e non utilizzano applicazioni pesanti.

Dall’altra, però, si corre sempre un bel rischio e la delusione per un device lento e già obsoleto potrebbe essere dietro l’angolo. Per questo motivo la scelta migliore è quella di affidarsi a brand conosciuti, come Oppo, che da sempre è sinonimo di qualità e grande attenzione per le tasche dei consumatori.

L’esempio perfetto? Oppo A17, uno smartphone semplice e affidabile, che per le prossime ore è disponibile su Amazon a poco meno di 150 euro.

Oppo A17– MediaTek Helio G35 – Versione 4/64 GB

Oppo A17: scheda tecnica

Oppo A17 ha uno schermo IPS LCD da 6,56 pollici, con risoluzione FHD (720×1.612 pixel) e refresh rate a 60 Hz.

Il processore è un MediaTek Helio G35 a cui si affiancano 4 GB di RAM e 64 GB di memoria di archiviazione, espandibile fino a 1TB acquistando una scheda microSD. Un processore entry level, naturalmente, ma che riesce a mantenere estremamente bassi i consumi.

Presente anche la funzionalità RAM Expansion che consente di aggiungere fino a un massimo di 4 GB di RAM attingendo alla memoria interna dello smartphone (se disponibile).

Il comparto fotografico comprende un sensore principale da 50 MP (f/1.8) e uno per la profondità da 2 MP (f/2.2). La fotocamera frontale, invece, è da 5 MP (f/2.2).

Tra le connessioni a bordo non abbiamo il 5G e gli utenti, dunque, potranno navigare solo utilizzando la rete 4G. Oltre a questo abbiamo il WiFi 5, il Bluetooth 5, l’USB-C, l’ingresso per il jack audio da 3,5 mm e le varie tecnologie per il rilevamento della posizione tramite satelliti GPS, GLONASS, Beidou, Galileo e QZSS.

La batteria ha una capacità da 5.000 mAh con ricarica cablata da 10 W, con la promessa da parte di Oppo di almeno 2 giorni di utilizzo, naturalmente senza esagerare con le app. Il sistema operativo è Android 12 con interfaccia utente proprietaria ColorOS 12.

Presente infine la certificazione IPX4, che attesta la resistenza di questo smartphone agli spruzzi d’acqua.

Oppo A17: l’offerta su Amazon

Oppo A17 è uno smartphone economico, che arriva sul mercato con una scheda tecnica semplice e funzionale, utile per navigare sul web, utilizzare le piattaforme di messaggistica e i social e poco altro.

Il prezzo di listino è di 191,12 euro, nemmeno troppo elevato e comunque più o meno in linea con gli altri telefoni di questa categoria. Grazie all’offerta Amazon, però, il prezzo di questo smartphone scende al minimo storico, arrivando a 149,99 euro (-22%, -41,13 euro) uno sconto interessante per portare a casa un ottimo device low cost e pagarlo ancora di meno.

