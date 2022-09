Oppo A17 ufficiale: è il nuovo super low cost

Il nuovo smartphone Oppo A17, che rappresenta l’evoluzione dell’Oppo A16, è stato presentato ufficialmente in Malesia, mercato in cui sarà in vendita inizialmente. Il dispositivo, che ha una scheda tecnica molto di base, rientra a pieno titolo nel segmento di mercato low cost e, come molti smartphone economici, è dotato di una grande batteria.

Oppo A17 propone sul retro una coppia di sensori fotografici, rispetto ai 3 sensori dell’Oppo A16, ma ciò non vuol dire per forza che faccia foto peggiori. Un dettaglio piacevole riguarda il design che è stato particolarmente curato, soprattutto per quanto riguarda il rivestimento del retro del telefono, realizzato con una texture similpelle colorata in azzurro (Lake Blue) o in grigio scuro (Midnight Black).

Oppo A17: caratteristiche tecniche

Il processore a bordo dello smartphone Oppo A17 è il MediaTek Helio G35, un chip di fascia bassa prodotto a 12 nm, abbinato a 4 GB di memoria RAM e 64 GB di memoria di archiviazione, espandibile fino a 1 TB con scheda microSD. La connettività è solo 4G, perché il chip non è dotato di modem 5G.

Il display LCD misura 6,56 pollici e ha in alto il notch, dentro il quale è collocata la fotocamera da 5 MP, mentre il sensore per il riconoscimento dell’impronta digitale è posto lateralmente. Sul retro sono disposti due sensori fotografici da 50 MP, grandangolare, e da 2 MP, di profondità.

La batteria, come anticipato, è molto grande: ha una capacità di 5.000 mAh (ma non è nota la potenza di ricarica). Infine, sul dispositivo sono presenti il jack da 3,5 mm per le cuffie cablate e la radio FM.

Oppo A17: disponibilità e prezzo

Lo smartphone Oppo A17 al momento è in vendita solo in Malesia, dove ha un costo al cambio attuale di 135 euro. Non è noto se Oppo intende portare questo dispositivo anche in Europa e Italia, ma è probabile visto che lo ha fatto con il predecessore Oppo A16, che al momento ha un prezzo di listino di 179,99 euro. Se l’Oppo A17 dovesse arrivare in Italia, quindi, potrebbe costare di più a causa dei costi di logistica e della tassazione superiore.