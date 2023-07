Oppo A58 4G ufficiale: caratteristiche e prezzo

Attivo nel mondo dell’editoria sin dal 2011, giornalista dal 2019, ha lavorato per il web e per la carta stampata occupandosi di musica, cultura, lifestyle e tecnologia.

Oppo A58 4G, il nuovo smartphone di fascia medio-bassa di Oppo, è arrivato ufficialmente sul mercato indonesiano ma con molte differenze rispetto al suo omonimo (con il 5G) presentato in Cina lo scorso novembre. Tra le principali differenze il display FHD+ da 6,72 pollici (contro i 6,56 pollici con risoluzione HD+ del modello cinese) limitato stavolta da un refresh rate di appena 60 Hz (contro i 90 Hz dell’altra versione). Cambia anche il processore, con Oppo che rinuncia al Mediatek Dimensity 700 a beneficio di un ben più economico MediaTek Helio G85 un chip sviluppato nel 2020 per smartphone di fascia intermedia, in grado di bilanciare performance e consumi, mantenendo contenuti i costi.

Insolita anche la scelta del produttore cinese di ripiegare su memorie eMMC (per l’archiviazione), una tecnologia assente da parecchio tempo dalla scena degli smartphone ma che, almeno, è una soluzione estremamente economica.

Oppo A58 4G: scheda tecnica

Oppo A58 4G ha un display LCD LTPS da 6,72 pollici, con risoluzione Full HD+ (2.400×1.080 pixel) e refresh rate a 60Hz. Il processore in dotazione è un MediaTek Helio G85 a cui si affianca un solo taglio di memoria con 6 GB di RAM e 128 GB di spazio per l’archiviazione, espandibile acquistando una scheda microSD

Il comparto fotografico comprende un sensore principale da 50 MP (f/1.8) con autofocus e un sensore per la profondità da 2 MP (f/2.4). La fotocamera frontale, invece, è da 8 MP (f/2.0). Niente di eccezionale, ma in buone condizioni di luminosità potrebbe garantire foto discrete, soprattutto grazie alla fotocamera principale.

Tra le connessioni, come detto in apertura, non c’è il 5G ma ci sono 4G, WiFi 5, Bluetooth 5.3, USB-C, il chip per l’NFC, il jack audio da 3,5 mm e i vari sistemi per la geolocalizzazione tramite satelliti GPS, Glonass, Galileo, Qzss e Beidou.

La batteria è da 5.000 mAh con ricarica cablata SuperVooc da 33W. Il sistema operativo è Android 13 con interfaccia utente proprietaria ColorOS 13.1. Presente infine la certificazione IPX4, che attesta la resistenza dello smartphone agli spruzzi d’acqua.

Oppo A58 4G: prezzo e disponibilità

Dopo l’uscita ufficiale sul mercato cinese di qualche mese fa, Oppo A58 4G è disponibile anche in Indonesia nelle colorazioni: Shining Black e Luminous Green, al prezzo suggerito di 2.500.000 rupie indonesiane che, al cambio attuale, corrispondono a poco più di 150 euro.

Difficile, al momento, fare ipotesi sul futuro di Oppo A58 4G e non è ancora possibile sapere se questo smartphone arriverà mai sui mercati occidentali. Tuttavia, ammesso e non concesso che ciò accada, difficilmente avrebbe un prezzo così basso e una scheda tecnica del genere a un costo maggiore potrebbe avere non avere il successo sperato.