Oppo A77, sconto epocale: minimo storico e prezzo d’occasione

Una promo eccezionale per cominciare questa nuova settimana di sconti su Amazon. Da oggi, infatti, è disponibile l’Oppo A77 al minimo storico con uno sconto ottimo del 33% che fa risparmiare più di 100€ sul prezzo di listino. Stiamo parlando di una delle migliori offerte per un dispositivo di questo genere in tutto il web e non solo su Amazon.

L’Oppo A77 è uno smartphone concreto, che punta tutto sull’ottimo rapporto qualità-prezzo a cui lo troviamo oggi. L’azienda cinese che negli ultimi sta crescendo sempre di più in Italia grazie a dispositivi realizzati con estrema cura, ha dotato questo smartphone medio di gamma con ottime componenti, come ad esempio il processore MediaTek Dimensity 810 con modem 5G incluso. Oppure il sensore semi-professionale da 48MP supportato dall’intelligenza artificiale. Ottimo anche il design ultrasottile che lo rende anche compatto. Insomma, una promo interessantissima per chi vuole spendere poco più di 200€ per il nuovo smartphone.

Oppo A77: caratteristiche e componenti

Uno smartphone lowcost che assicura prestazioni eccellenti in ogni occasione. L’Oppo A77 si candida a essere uno dei migliori dispositivi tra i medio di gamma, grazie a una scheda tecnica equilibrata e a un super prezzo.

Il telefono è dotato di uno schermo AMOLED da 6,56" con risoluzione FHD e refresh rate fino a 90Hz che lo rende fluido in ogni occasione, soprattutto quando si utilizzando le app social. Inoltre, ha un’ampia gamma cromata che rende tutti i colori più brillanti. Il motore di tutto è il processore MediaTek Dimensity 810 con modem 5G incluso, supportato da 6GB di RAM e 128GB di memoria interna (espandibile fino a 1TB utilizzando una scheda microSD). Grazie alla tecnologia RAM Expansion, lo spazio di memoria libero viene utilizzato come memoria di lavoro e rende lo smartphone ancora più veloce.

Il comparto fotografico assicura immagini e video di ottima qualità. Il merito è del sensore principale da 48MP di livello semi-professionale che grazie all’aiuto dell’intelligenza artificiale corregge ogni minima imperfezione. L’AI esalta anche la bellezza naturale grazie alla funzione Ritocco Ritratti. La fotocamera per i selfie è da 8MP.

Chiudiamo con la batteria da 5.000mAh che assicura un’autonomia fino a due giorni con un utilizzo moderato. C’è anche il supporto alla ricarica rapida fino a 33W che permette di avere il 100% di autonomia in poco più di un’ora. La modalità risparmio energetico e standby notturno esaltano ancora di più la durata della batteria.

Oppo A77: offerta, sconto, prezzo su Amazon

Calo di prezzo e minimo storico per l’Oppo A77. Oggi lo troviamo su Amazon con uno sconto del 33% a un prezzo di 219,90€. Si tratta di un super prezzo per uno smartphone che, come abbiamo appena visto, ha una scheda tecnica tutt’altro che da disprezzare. Il risparmio totale è di ben 110€. Acquistandolo oggi lo si riceve a casa anche in meno di ventiquattro (dipende da dove e da quando si effettua l’ordine). Per fare il reso si hanno a disposizione i classici 30 giorni di tempo. Nella confezione è incluso anche l’utilissimo supporto per auto.

