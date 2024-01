Oppo A79, il prezzo è già sprofondato: minimo storico

Fonte foto: Oppo

Quando si va alla ricerca di uno smartphone medio di gamma, in pochi pensano a brand come Oppo, commettendo un grave errore. Il produttore cinese negli ultimi anni è riuscito a crearsi la sua nicchia di mercato anche in Italia grazie a dispositivi affidabili, realizzati con ottimi materiali e con un rapporto qualità-prezzo invidiabile, soprattutto quando li trovi in offerta. Come nel caso dell’Oppo A79, smartphone 5G uscito sul mercato da circa un mese e disponibile già al minimo storico e al miglior prezzo web su Amazon.

Un’offerta a tempo (potrebbe scadere da un momento all’altro) da non farsi scappare per nessun motivo, soprattutto se in questo inizio dell’anno siete alla ricerca di uno telefono economico e con ottime caratteristiche. Il merito è dello sconto del 29% che ti permette di risparmiare 100 euro sul prezzo di listino e puoi anche dilazionare il pagamento a rate a tasso zero. L’Oppo A79 5G ha tutto quello che cerchi in un dispositivo di questo genere, a partire da uno schermo grande, un ottimo processore, una fotocamera di livello professionale e una batteria a lunghissima durata.

Oppo A79 – nero

Oppo A79 – viola

Su Telegram abbiamo aperto tre canali dedicati alle offerte: "Canale offerte tecnologia", "offerteDcasa" e "Offerte Beauty&Fashion". Per iscriverti gratuitamente basta cliccare su questi link:

Oppo A79 5G: prezzo, offerta e sconto Amazon

Un’offerta così su Amazon non la si vedeva da tempo, soprattutto per un dispositivo uscito sul mercato da poco meno di un mese. L’Oppo A79 5G è disponibile su Amazon a un prezzo di 249,99 euro con uno sconto del 29% rispetto a quello di listino. Il risparmio è considerevole: 100 euro. Hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate da 50 euro al mese a tasso zero utilizzando il servizio Amazon presente nella pagina prodotto. La disponibilità è immediata e la consegna avviene anche in meno di ventiquattro ore. Per il reso gratuito hai 30 giorni di tempo, ma difficilmente resterai deluso da un telefono con queste caratteristiche.

Oppo A79 – nero

Oppo A79 – viola

Oppo A79 5G: la scheda tecnica

Oppo in questi anni ci ha sempre stupito con design all’avanguardia e questo Oppo A79 5G ne è la dimostrazione. La cover posteriore con effetto diamantato lo rende unico e riconoscibile. Un vero gioiello in un mercato in cui tutti gli smartphone sono oramai identici. Oltre allo stile, lo smartphone Oppo ha anche una scheda tecnica che cattura l’attenzione, soprattutto grazie alla scelta di componenti di ultimissima generazione.

Partiamo dallo schermo Sunlight Display da 6,72" e con risoluzione FHD. Come si può intuire dal nome, grazie alla luminosità elevata lo schermo ha un’ottima visibilità anche sotto la luce diretta del sole. Il refresh rate fino a 90 Hz lo rende fluido e scorrevole nell’utilizzo quotidiano. Le dimensioni extra large lo rendono perfetto per qualsiasi contenuto multimediale, anche per vedere film e serie TV quando si è in viaggio. Il motore del telefono è il processore MediaTek Dimensity 6020 con modem 5G incluso e supportato da ben 8GB di RAM e 256GB di memoria interna (espandibile fino a 1TB utilizzando una scheda microSD).

Il comparto fotografico non poteva essere da meno. Per la parte posteriore Oppo ha optato per un obiettivo principale da 50 megapixel di livello professionale coadiuvato da un sensore da 2 megapixel. Non manca l’aiuto dell’intelligenza artificiale che interviene nel migliorare ogni singolo aspetto delle immagini e dei video. La fotocamera per i selfie è da 8 megapixel.

Chiudiamo con la batteria da ben 5000 mAh che ti fa arrivare a fine giornata senza troppi problemi. Nel momento del bisogno c’è la ricarica veloce SUPERVOOC da 33W che impiega circa un’ora per assicurare il 100% di autonomia.

Oppo A79 – nero

Oppo A79 – viola