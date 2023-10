Oppo A78, a questo prezzo è un affare: minimo storico e sconto top

Laureato in Sociologia, ho collaborato con molti siti su più tematiche, tra cui spiccano contenuti legati a recensioni e consigli per gli acquisti.

Le offerte per gli smartphone non mancano mai su Amazon, ma quelle degne di nota si possono contare sulle dita di una mano. Molto spesso si trovano delle finte promozioni oppure delle offerte con degli sconti esigui. Per questi motivi quando si riesce a trovare una vera offerta con un prezzo al minimo storico e per un dispositivo da poco uscito sul mercato non bisogna far altro che approfittarne immediatamente. Stiamo parlando della promo che riguarda l’Oppo A78, uno smartphone medio di gamma che oggi paghi quanto un lowcost grazie allo sconto speciale che fa avvicinare il prezzo alla soglia dei 200€.

Un prezzo eccezionale per un dispositivo che soddisfa tutto quello che cerchi in un telefono di questo tipo, a partire da uno schermo luminoso e da un processore ad alte prestazioni. A questo puoi anche aggiungere una fotocamera di livello professionale e una batteria che, oltre a ricaricarsi in un lampo e a durare fino a due giorni, utilizza una tecnologia innovativa per preservare la vita della batteria stessa. Uno smartphone pensato per la quotidianità e oggi a un prezzo super.

Oppo A78: prezzo, sconto e offerta Amazon

Super offerta su Amazon per l’Oppo A78. Oggi trovi lo smartphone medio di gamma dell’azienda cinese con uno sconto del 27% che fa scendere il prezzo al minimo storico di 219,99€. Il risparmio sfiora i 100€ e c’è anche la possibilità di dilazionare il pagamento a rate utilizzando il servizio di Cofidis. Si tratta di una promo veramente speciale e in esclusiva su Amazon, come specificato dal bollino che trovi nella pagina prodotto. La consegna è velocissima e hai fino a 30 giorni per fare il reso gratuito.

Per acquistare lo smartphone basta cliccare sul link qui in basso, mentre per approfondire le caratteristiche tecniche trovi un paragrafo dedicato dopo il banner dell’offerta.

Oppo A78: la scheda tecnica

L’Oppo A78 si distingue dalla massa non solo per le sue caratteristiche tecniche molto interessanti, ma anche per il design. La cover posteriore, infatti, ha una texture diamantata che lo rende veramente unico e brilla sotto i raggi del sole. Allo stile ricercato si associa anche un display AMOLED da 6,43" con risoluzione FHD e un refresh rate fino a 90Hz che lo rende fluido e scorrevole con le app principali che utilizzi durante il giorno. Ottima anche la luminosità per una visione confortevole che non crea danni alla vista. Sotto la scocca è presente l’ottimo processore Snapdragon 680 che assicura il giusto compromesso tra potenza autonomia della batteria. A supporto ben 8GB di RAM e 128GB di memoria interna. Sia la RAM sia la ROM sono espandibili per avere maggiore potenza e un maggior spazio d’archiviazione.

Buono anche il comparto fotografico. Nella parte posteriore è presente un doppio sensore con fotocamera principale da 50MP e sensore di supporto da 2MP. La fotocamera frontale è da 8MP. Gli scatti sono di buona qualità e grazie all’intelligenza artificiale puoi correggere ogni minima imperfezione.

Lo smartphone è costruito per durare nel tempo. Anche dopo due-tre anni dall’acquisto le performance restano più o meno le stesse, anche grazie alla presenza di una batteria da 5000mAh con ricarica rapida da 67W. Inoltre, lo smartphone è dotato di una tecnologia veramente unica che adatta la ricarica in base alle tue esigenze e al tuo comportamento, in modo da proteggerne la salute.

