Oppo A78, lo sconto è fantastico: minimo storico e prezzo stracciato

Se c’è un’azienda che in questi anni è cresciuta molto nel mercato italiano grazie a prodotti di indubbia qualità è sicuramente Oppo. L’azienda cinese non ha adottato la classica filosofia delle sue conterranee che hanno conquistato grosse fette di mercato grazie a dispositivi con un prezzo decisamente inferiore rispetto alla media, ma ha puntato molto sulla qualità dei materiali. E da questa descrizione non si tira di certo fuori l’Oppo A78, smartphone da poco lanciato sul mercato e che si posiziona in quella fascia di prezzo tra i medio e i top di gamma.

Oggi, però, è disponibile con un’offerta speciale che fa risparmiare ben il 30% rispetto a quello di listino. Il prezzo scende al minimo storico e fa toccare un nuovo record verso il basso. La promo è veramente molto interessante per un dispositivo che utilizza componenti top, come ad esempio la fotocamera professionale da 50MP, il potente processore MediaTek e la batteria da 5000mAh che assicura un’autonomia fino a due giorni. Se siete indecisi quali smartphone medio di gamma acquistare, valutate attentamente questo Oppo A78.

Oppo A78

Oppo A78: la scheda tecnica

Equilibrato. Questo è l’aggettivo che meglio condensa le caratteristiche e le funzionalità dell’Oppo A78. Uno smartphone che non crea mai problemi e che soprattutto non ti lascia mai a piedi, anche grazie a una batteria a lunghissima durata.

L’Oppo A78 è dotato di uno schermo con una diagonale da 6,56" e refresh rate fino a 90Hz per un utilizzo più fluido. Dimensioni che lo rendono ideale anche per vedere film e serie TV mentre si è in viaggio. Non manca la protezione per gli occhi dalle fastidiose luci blu, utile soprattutto dopo un uso intensivo. A gestire il tutto troviamo il processore MediaTek Dimensity 700 con modem per il 5G integrato. A supporto 8GB di RAM e 128GB di memoria interna.

Molto interessante il comparto fotografico scelto da Oppo. Nella parte posteriore è presente una doppia fotocamera con sensore principale da 50MP e una fotocamera macro da 2MP. La fotocamera principale sfrutta al meglio l’intelligenza artificiale per migliorare la qualità delle foto e dei video soprattutto nelle situazioni con poca luce. La fotocamera frontale da 8MP è pensata appositamente per selfie perfetti.

Uno dei punti dello smartphone è sicuramente la batteria da 5.000mAh che con un utilizzo normale assicura fino a due giorni di autonomia. Ma non solo: grazie alla ricarica rapida da 33W basta circa un’ora per avere il 100% di autonomia. Nel momento del bisogno è possibile attivare anche la modalità Super Risparmio Energetico per prolungare il più possibile la vita dello smartphone. La notte, invece, è possibile attivare la modalità Super Standby Notturno che riduce al minimo il consumo di batteria.

Oppo A78: offerta, prezzo e sconto Amazon

Calo di prezzo e sconto eccezionale per l’Oppo A78. Oggi è disponibile su Amazon con uno sconto del 30% a un prezzo di 259,90€. Per un medio di gamma con queste caratteristiche si tratta di una promo davvero super e con un ottimo rapporto qualità-prezzo. Lo smartphone è già disponibile e per la consegna bisogna aspettare pochissimi giorni. C’è anche la possibilità di pagarlo a rate a tasso zero utilizzando il servizio di Cofidis che si attiva in fase di check-out ed è riservato agli utenti Prime. Una promo molto interessante da non farsi scappare.

Oppo A78