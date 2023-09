Oppo A98 in offerta al minimo storico: il prezzo è in picchiata

Laureato in Sociologia, ho collaborato con molti siti su più tematiche, tra cui spiccano contenuti legati a recensioni e consigli per gli acquisti.

Non è il classico smartphone cinese dal cui ci si aspettano prestazioni top e un design anonimo, identico a tutti gli altri. L’Oppo A98 è un telefono sui generis, che associa a una scheda tecnica molto interessante un design all’avanguardia e materiali di ottima qualità. E non potrebbe essere altrimenti: Oppo da sempre ha puntato a lanciare dispositivi di fascia alta impreziositi da uno stile unico e ricercato. E questo Oppo A98 non tradisce le attese: il design Oppo Glow conferisce al dispositivo un aspetto spaziale, con una superficie lisca e scintillante sotto la luce del sole.

In questo articolo, però, non vogliamo decantare solamente lo stile ricercato del dispositivo, ma soprattutto l’offerta che troviamo oggi su Amazon. A rubare la scena, infatti, è lo sconto eccezionale che troviamo sul sito di e-commerce. L’Oppo A98, smartphone da poco lanciato sul mercato, è disponibile con uno sconto da urlo del 33% che fa risparmiare ben 150€ sul prezzo di listino. Lo paghi quanto un medio di gamma, ma le caratteristiche sono quelle di un top. C’è anche la possibilità di dilazionare il pagamento a rate utilizzando il servizio di Cofidis disponibile nella pagina prodotto. Approfittatene subito prima che l’offerta termini.

Oppo A98: la scheda tecnica

Del design, dello stile e dell’unicità dell’Oppo A98 ne abbiamo già parlato approfonditamente nei paragrafi precedenti, ora concentriamoci sulle caratteristiche tecniche di questo smartphone. Partendo dalla prima componente che salta subito all’occhio: lo schermo. Lo smartphone è dotato di un display AMOLED da 6,72" con refresh rate fino a 120Hz per una scorrevolezza infinita. Inoltre il frame rate è dinamico fino a un massimo di 6 livelli per ottimizzare al meglio il consumo della batteria. Ad esempio, con delle immagini statiche o con i video, la frequenza di aggiornamento si abbassa automaticamente. La potenza è assicurata dall’ottimo processore Snapdragon 695 che integra il modem per la connessione 5G, 8GB di RAM e 256GB di memoria interna. Sia la RAM sia lo spazio di archiviazione possono essere aumentati grazie alle funzionalità offerte dallo smartphone.

Molto interessante il comparto fotografico. Oltre ad avere una camera principale di livello professionale da ben 64MP, lo smartphone è dotato anche di un sensore di profondità da 2MP e da una lente microscopio 40x con la quale puoi scattare immagini con dettagli super definiti. Non mancano le modalità che sfruttano l’intelligenza artificiale, come ad esempio la Modalità Ultra Night in grado di rendere luminose anche le immagini scattate nel buio più profondo. La fotocamera frontale, invece, è da ben 32MP.

Altro punto forte dello smartphone è la batteria da ben 5.000mAh che assicura fino a due giorni di autonomia con un utilizzo normale. Grazie alla ricarica rapida da 67W ottieni il 100% di autonomia in pochissimo tempo, anche meno di quarantacinque minuti. Oppo ha brevettato il sistema Oppo Battery Health Engine per proteggere la batteria durante la ricarica e allungarne la vita.

Oppo A98: prezzo, sconto e offerta Amazon

Un prezzo esclusivo Amazon. Oggi troviamo l’Oppo A98 a un prezzo di 299,99€, il più basso registrato nell’ultimo periodo sul sito di e-commerce e uno dei migliori di tutto il web. Il merito è dello sconto del 33% che fa risparmiare ben 150€ sul prezzo consigliato. A tutto questo bisogna aggiungere anche i benefici riservati ai clienti Prime, tra cui la spedizione rapida e gratuita (lo smartphone arriva a casa tua nel giro di pochi giorni) e la possibilità di effettuare il reso gratuito fino a 30 giorni dall’acquisto. Inoltre, c’è anche la possibilità di dilazionare il pagamento utilizzando il servizio di Cofidis attivabile in fase di check-out. Una promo completa che non trovi sugli altri siti di e-commerce per uno smartphone che assicura prestazioni così elevate.

