Oppo A96 è arrivato su Amazon: per chi ha senso comprarlo

A circa due settimane dalla presentazione ufficiale, Oppo A96 è ora disponibile per tutti, anche su Amazon. Si tratta di uno smartphone medio gamma dalle buone caratteristiche, tranne una: ha solo la connessione 4G. Questo lo caratterizza perfettamente: ha molto senso per chi non ha bisogno di questa connessione, o magari non ce l’ha proprio a disposizione.

Per il resto, se escludiamo la questione 4G/5G che per molti non è nemmeno una questione, Oppo A96 è un telefono solido ed equilibrato, perfetto rappresentante della fascia media economica di questa prima metà del 2022: chip Qualcomm 680 4G, molta memoria (per un medio), un buon comparto fotografico con due sensori posteriori, che bastano e avanzano, e una grande batteria che assicura una buona autonomia. Se è questo ciò che cercate in un telefono, allora per voi comprare Oppo A96 potrebbe avere molto senso anche alla luce di un prezzo corretto per l’hardware offerto e, soprattutto, per il brand: Oppo, infatti, è ormai ben lontano dall’essere un marchio cinese low cost ed è diventato, al contrario, un brand più che affidabile.

Oppo A96: caratteristiche tecniche

Oppo A96 ruota intorno al Qualcomm Snapdragon 680 con modem 4G e a 8 GB di RAM, che al giorno d’oggi è una discreta base per un telefono di fascia media: processore non al top, ma affiancato da molta memoria e da 128 o 256 GB di spazio di archiviazione.

Lo schermo, da 6,54 pollici, è un LCD di tipo IPS, con refresh rate da 90 Hz e risoluzione Full HD+ (1.080×2.412 pixel), con una luminosità massima di 600 nit. Le cornici sono sottili, ma non sottilissime, la fotocamera frontale (da 16 MP, grandangolare) è inserita nel foro in alto a sinistra.

Le altre fotocamere, quelle posteriori, sono due: una principale da 50 MP abbastanza grandangolare (equivalente ad un obiettivo 27mm), e un sensore di profondità da 2 MP per i ritratti con effetto bokeh. Di più, onestamente, non serve e se tutti i produttori smettessero di riempire i loro smartphone di sensori inutili nessuno se ne accorgerebbe all’atto pratico.

La batteria, da 5.000 mAh, si ricarica abbastanza velocemente: la potenza è di 30W, grazie alla ricarica SuperVooc di Oppo. Nella media dimensioni e peso: 164,4×75,7×8,4 mm, per 191 grammi.

Oppo A96: quanto costa

Oppo A96, quindi, è “medio" in tutto e lo è anche nel prezzo, che è quello di gran parte degli smartphone medi della prima metà 2022: 299,99 euro per la versione 8/128 GB.

Oppo A96 4G – Versione 8/128 GB