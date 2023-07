Acquistare uno smartphone low cost vuol dire essenzialmente rinunciare a prestazioni di alto livello a beneficio di prezzi più contenuti e dispositivi, ovviamente, molto più semplici rispetto a un top di gamma. Tuttavia, a causa dei ben noti rincari nel settore, trovare un telefono che sia economico ma comunque affidabile è diventato complicato e sempre più spesso c’è bisogno di aspettare gli sconti su Amazon prima di comprare un nuovo dispositivo.

L’esempio perfetto è l’Oppo A96, uno smartphone entry level che grazie all’offerta sul noto e-commerce può essere acquistato a un prezzo molto interessante, al di sotto dei 250 euro e a un prezzo del genere, non possono esserci dubbi.

Oppo A96 – Chip Qualcomm Snapdragon 680 4G – Versione 8/128 GB

Oppo A96: scheda tecnica

Oppo A96 ha un display LCD IPS da 6,59 pollici, con risoluzione FHD (1.080×2.412 pixel) e refresh rate a 90 Hz. A protezione dello schermo c’è un vetro Panda Glass, pensato per tenerlo al sicuro da graffi e urti. Il processore scelto dall’azienda cinese è un Qualcomm Snapdragon 680 4G a cui si affiancano 8 GB di RAM e 128 GB di spazio di archiviazione, espandibile fino a 1 TB acquistando una scheda microSD.

Il comparto fotografico comprende un sensore principale da 50 MP (f/ 1.8) e un sensore per la profondità da 2 MP (f/2.4). La fotocamera frontale, invece, è da 16 MP (f/2.0). Dato il processore scelto da Oppo non è possibile utilizzare la rete 5G. Tra le connessioni troviamo il 4G, il Wi-Fi 5, il Bluetooth 5.1, l’USB-C, il jack da 3,5 mm e i vari sistemi per il rilevamento della posizione tramite satelliti GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, SBAS e NAVIC. Presente anche un chip per l’NFC, indispensabile per i pagamenti contactless e la lettura delle schede elettroniche.

La batteria è da 5.000 mAh con ricarica cablata SuperVooc da 33W, con Oppo che promette il 55% della carica collegando il dispositivo alla rete elettrica per 30 minuti. Infine il sistema operativo è Android 11 e interfaccia ColorOS 11.1.

Oppo A96: l’offerta su Amazon

Oppo A96 è uno smartphone low cost, pensato per garantire prestazioni discrete mantenendo, naturalmente, il prezzo accessibile a tutti. È un dispositivo entry level perfetto per l’utilizzo quotidiano, per chi ha bisogno di un telefono semplice, ottimo per la navigazione sul web, per i social, per le classiche foto punta e scatta e poco altro ancora.

Il prezzo di listino è di 299,99, non proprio bassissimo per ciò che può offrire questo smartphone, ma anche Oppo ha dovuto fare i conti con i rincari del settore e adattarsi di conseguenza. Tuttavia grazie all’offerta su Amazon è possibile risparmiare qualcosa in più, acquistando questo telefono a 229,99 euro (-23%, -70 euro) e un prezzo così, rappresenta l’occasione perfetta per chiunque voglia cambiare smartphone ma senza spendere una fortuna.

