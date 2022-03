Oppo A96 ufficiale: quanto costa e come è fatto

Oppo A96 4G è stato lanciato ufficialmente in India e se la timeline procede come da calendario presto potremmo riceverlo anche sul mercato europeo e italiano. Il nuovo terminale di casa Oppo è un dispositivo di fascia media, successore dell’Oppo A76 4G già in vendita anche in Italia a circa 250 euro.

Nel caso specifico si tratta di una versione economica del già noto Oppo A96 5G, da quale chiaramente differisce soprattutto per la connessione. Ma non solo per quella: come nel caso di tutte le versioni economiche, anche per lo smartphone Oppo A96 4G è stata progettata una scocca in policarbonato. Il che non significa meno bella, ma sicuramente di materiale meno pregiato. Inoltre il set di fotocamere è sufficiente per il punta e scatta, ma non molto di più. Il prezzo non sembra sia particolarmente basso, considerata la connettività 4G, il processore e le altre caratteristiche tecniche di questo modello.

Oppo A96 4G: caratteristiche tecniche

Il processore scelto per questa versione di Oppo A96 è il Qualcomm Snapdragon 680 abbinato a 8 GB di RAM e 128 GB di memoria di archiviazione. Il display è un 6,59 pollici AMOLED FHD+ con 90 hz di frequenza di aggiornamento, non altissima ma tipica di questa fascia di mercato nel 2022.

Il gruppo di fotocamere posteriore vede un sensore principale da 50 MP abbinato a un altro sensore da 2 MP. Non ci sono altri obiettivi che, molto probabilmente, sarebbero stati inutili. La fotocamera per i selfie collocata nel foro dello schermo ed è da 16 MP.

La batteria di Oppo A96 4G è da 5.000 mAh, con ricarica da 33W. Una potenza buona per la fascia di prezzo, persino superiore a quanto altri brand (come Samsung e Apple) offrono su dispositivi che costano cinque volte tanto.

Il sistema operativo preinstallato in Oppo A96 4G è Android 11, con interfaccia ColorOS 11.1. Da questo punto di vista, onestamente, Oppo poteva fare di più visto che Android 12 è uscito ormai da quasi sei mesi.

Oppo A96 4G: prezzo e disponibilità

Al momento Oppo A96 4G è stato ufficializzato solo per il mercato indiano, dove ha un prezzo di 19.999 rupie. Al cambio attuale corrispondono a circa 240 euro. Al momento non sono state rese note le timeline di distribuzione in Europa e in Italia, ma considerato che se dovesse arrivare anche da noi avrebbe un prezzo più alto rispetto a quello indiano, è difficile pensare che possa riuscire a ricavarsi uno spazio nel nostro mercato.