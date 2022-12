Oppo Band 2 è arrivato in Italia: quanto costa

Presentato in Cina ad Agosto, arrivato in Europa a settembre, arriva adesso in Italia Oppo Band 2, l’ultimo "wearable" di Oppo. Si tratta di un dispositivo che, nonostante il nome, ormai assomiglia più ad uno smartwatch che ad una smart band vista la quantità di funzioni offerte a chi lo compra e lo indossa. Le funzioni disponibili su Oppo Band 2 sono orientate al fitness e il dispositivo è progettato soprattutto per controllare gli allenamenti e la salute.

Oppo Band 2: caratteristiche tecniche

Il processore dell’Oppo Smart Band 2 è l’Ambiq Apollo 3.5 abbinato a 128 MB di storage. Il display è di tipo AMOLED e misura 1,57 pollici, ed è protetto da vetro Corning Gorilla Glass 3 e Panda Glass. La resistenza all’acqua è fino a 50 metri. La personalizzazione è assicurata dalla disponibilità di 150 sfondi.

Sono integrati i sensori di accelerazione a 6 assi, battito cardiaco (di tipo ottico), ossigenazione del sangue (SpO2). Con la modalità tennis è possibile registrare i colpi della racchetta e sono presenti oltre 100 modalità di allenamento, di cui 13 dedicate alla corsa.

La funzione OSleep, invece, serve a monitorare la qualità del sonno e le sue fasi, inclusi gli episodi di russamento che sono registrati nei report consultabili dallo smartphone.

Non c’è l’NFC per i pagamenti contactless e lettura dei chip delle card elettroniche, e non è possibile usare Oppo Band 2 per rispondere a chiamate e messaggi.

La batteria ha una capacità di 200 mAh e secondo le specifiche del produttore ha un’autonomia di 14 giorni, la ricarica magnetica completa richiede 1 ora.

Oppo Band 2: disponibilità e prezzo

L’Oppo Band 2 in colore Black (nero) è già disponibile in Italia al prezzo di listino di 69,99 euro sullo store ufficiale di Oppo e, a breve, sarà in vendita anche su Amazon.