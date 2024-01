Oppo Band 2, con uno sconto così è il fitness watch perfetto

Fonte foto: Oppo

Un fitness watch economico è la scelta ideale per chi ha bisogno di un dispositivo semplice e da indossare senza troppi pensieri durante le attività quotidiane, in particolare durante gli allenamenti. Tra le molte proposte disponibili sul mercato spicca sicuramente Oppo Band 2, un prodotto versatile e funzionale che grazie all’offerta su Amazon può essere acquistato a un prezzo davvero irripetibile.

Oppo Band 2 – Display da 1,57 pollici – Versione solo Bluetooth

Oppo Band 2: scheda tecnica

Oppo Band 2 ha un display AMOLED da 1,57 pollici, con risoluzione 256×403 pixel e luminosità di picco di 500 nit. Per personalizzare il fitness watch il produttore offre ben 150 quadranti preinstallati che l’utente può selezionare per rendere unico il proprio device.

Il processore in dotazione è un Ambiq Apollo 3.5 a cui si affiancano 8 MB di RAM e 128 MB di memoria di archiviazione, dedicati al sistema operativo proprietario che non permette all’utente di installare ulteriori applicazioni.

Le funzionalità per il controllo dei parametri vitali comprendono il monitoraggio della frequenza cardiaca e dei livelli di ossigeno nel sangue (SpO2). Oltre a questo non mancano le funzioni per rilevare i livelli di stress dell’utente e quelle per monitorare la qualità del sonno.

Per quanto riguarda l’attività fisica, invece, Oppo Band 2 può tracciare 100 tipi di allenamento differenti, concentrandosi però specificatamente sulla corsa e sulla camminata anche se, è bene ricordarlo, in assenza del GPS ci sarà bisogno di avere lo smartphone vicino per registrare gli spostamenti sulla mappa.

Il dispositivo si collega tramite Bluetooth 5.0 allo smartphone e, grazie all’app ufficiale HeyTap (disponibile per Android e iOS), è possibile gestire l’orologio e accedere all’archivio delle informazioni raccolte in maniera facile e veloce.

Non mancano nemmeno le funzionalità per il controllo delle notifiche dal proprio smartphone e tante altre caratteristiche utili tipo l’accesso ai dati del Meteo, il controllo della riproduzione musicale e la funzione "Trova il mio smartphone".

La batteria è da 200 mAh, e Oppo promette fino a 14 giorni di autonomia in modalità solo smartwatch e circa 5 giorni con uso intenso.

Oppo Band 2: l’offerta su Amazon

Oppo Band 2 è un fitness watch intuitivo e versatile, perfetto per chi vuole tenere sotto controllo i propri parametri vitali e monitorare l’attività fisica leggera in modo semplice e veloce.

Parliamo di un dispositivo sviluppato per chi ha bisogno di un sistema smart da collegare al proprio telefono senza troppi pensieri, rinunciando magari alle funzioni più complicate dei top di gamma a beneficio, però, di un’esperienza d’uso molto più immediata e di una grande autonomia.

Il prezzo di listino è di 69,99 euro, nemmeno troppo elevato per un prodotto con queste caratteristiche, ma grazie all’offerta Amazon per le prossime ore si può acquistare Oppo band 2 a 49,99 euro (-29%, -20 euro).

Oppo Band 2 – Display da 1,57 pollici – Versione solo Bluetooth