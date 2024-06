Oppo Enco X3i e Oppo Watch X ufficiali, schede tecniche e prezzi

Attivo nel mondo dell’editoria sin dal 2011, giornalista dal 2019, ha lavorato per il web e per la carta stampata occupandosi di musica, cultura, lifestyle e tecnologia.

Fonte foto: Oppo

Oppo ha presentato ufficialmente la sua nuova linea di wearable che comprende lo smartwatch Oppo Watch X (in foto) e i nuovi auricolari Oppo Enco X3i.

Parliamo di due prodotti di fascia medio-alta che arrivano anche sul mercato italiano con tantissime funzionalità smart, pronte ad integrarsi pienamente con l’ecosistema del colosso cinese della tecnologia. Oltre a questo, fanno la differenza anche i prezzi che, pur facendo riferimento a prodotti qualitativamente molto interessanti, restano comunque contenuti rispetto alla concorrenza.

Oppo Enco X3i: scheda tecnica e prezzo

Gli Oppo Enco X3i sono auricolari in-ear con doppio driver dinamico (woofer da 10,4 e tweeter da 6 mm) e risposta in frequenza 15 Hz – 40 kHz. Il dispositivo è anche certificato Hi-Res Audio.

Il device utilizza gli algoritmi proprietari Oppo Alive Audio, sviluppato per simula l’audio spaziale 3D e Golden Sound 2.0, che tramite un test audio con le cuffie infilate nelle orecchie consente di generare dei profili audio personalizzati per adattarsi ai singoli utenti.

La funzione Smart-Scene Noise Cancellation utilizza i microfoni sulle cuffie e gli algoritmi sviluppati da Oppo per riconoscere i rumori ambientali e impostare in automatico la miglior modalità di cancellazione del rumore fino a 49dB.

Con la modalità Trasparenza l’utente riesce comunque a percepire i suoni circostanti, voci incluse, anche senza togliere le cuffie. Con Clear Call, invece, il device è in grado di abbattere il rumore di sottofondo e amplificare la voce del parlante anche durante le chiamate.

Collegando gli auricolari allo smartphone tramite il Bluetooth 5.3 è possibile usare l’app HeyMelody (disponibile solo per Android) per regolare tutte le funzionalità appena descritte e accedere anche all’equalizzatore.

Sul fronte dell’autonomia i soli auricolari garantiscono fino a 10 ore di riproduzione musicale con cancellazione del rumore disattivata. Con la custodia si sale a 28 ore (con ANC attivato) e fino a 44 ore senza cancellazione del rumore. Inoltre con 10 minuti di ricarica è possibile ottenere fino a 2 ore di ascolto aggiuntive.

Presente, infine, la certificazione IP55, che attesta la resistenza di questi auricolari alla polvere e agli spruzzi d’acqua da tutte le direzioni.

Le nuove Oppo Enco X3i sono già disponibili sul sito ufficiale di Oppo in due colorazioni: Electric Blue e Meteor Gray, al prezzo suggerito di 129 euro.

Oppo Watch X: scheda tecnica e prezzi

Oppo Watch X ha un display AMOLED circolare da 1,43 pollici, con risoluzione 466×466 pixel, frequenza di aggiornamento 60 Hz e luminosità di picco di 1.000 nit. La cassa è in acciaio inox, il cinturino in silicone fluorato e il vetro Sapphire Crystal.

Il processore è un Qualcomm W5 Gen 1 affiancato da un microcontrollore BES2700 per le operazioni a bassissimo consumo, come la gestione delle notifiche dello smartphone. Oltre a questo troviamo anche 2 GB di RAM e 32 GB di spazio per l’archiviazione. Il sistema operativo è WearOS 4 e consente all’utente di scaricare sul proprio smartwatch le moltissime applicazioni dell’ecosistema di Google.

Le funzioni per il monitoraggio dei parametri vitali includono la misurazione della frequenza cardiaca, dei livelli di ossigeno nel sangue (SpO2), il controllo della qualità del sonno e dei livelli di stress dell’utente.

Per quanto riguarda l’attività sportiva, invece, questo smartwatch permette di registrare le performance in oltre 100 discipline diverse tra cui corsa indoor, corsa outdoor, yoga, pilates, nuoto (impermeabile fino a 5 ATM), palestra e molto altro ancora.

Scaricando l’app ufficiale OHealth è possibile registrare tutte i dati raccolti e i progressi negli allenamenti e consultarli facilmente dal proprio smartphone. Tra le opzioni di connettività abbiamo: il Bluetooth 5.0 LE, il WiFi, l’NFC e le tecnologie per il rilevamento della posizione tramite satelliti GPS, Galileo, Glonass e QZSS.

Non mancano, naturalmente, le funzionalità più classiche per uno smartwatch, come la gestione delle notifiche del telefono, il controllo dei contenuti in riproduzione e, grazie a speaker e microfono integrati, la possibilità di rispondere alle chiamate direttamente all’orologio.

La batteria è da 500 mAh con ricarica rapida WatchVooc che permette di arrivare da 0 a 100% in circa 1 ora. Sul fronte dell’autonomia il produttore garantisce fino a 12 giorni in modalità risparmio energetico, fino a 100 ore in modalità standard e 48 di utilizzo intensivo.

Presenti anche le certificazioni IP68, che attesta la resistenza alla polvere e all’acqua anche in caso di immersione, e la certificazione di grado militare MIL-STD-810H che, invece, attesta che questo smartwatch è in grado di operare a temperature estreme e di resistere anche a diversi tipi di sollecitazioni esterne.

Anche Oppo Watch X può essere già acquistato sulla pagina ufficiale di Oppo nei colori: Platinum Black e Mars Brown, al prezzo suggerito di 329,99 euro.