Oppo Watch 4 Pro ufficiale: caratteristiche e prezzo

Oppo ha presentato Oppo Watch 4 Pro, il nuovo smartwatch è disponibile, al momento, in esclusiva per il mercato cinese. Parliamo di un device di fascia alta che consente di tenere sotto controllo i parametri vitali 24 ore su 24 e, naturalmente, di monitorare i progressi nell’attività sportiva.

Tra le particolarità della scheda tecnica c’è un chip Qualcomm Snapdragon W5 Gen 1 affiancato da un processore sviluppato da Oppo, l’Hengxuan 2700, con la promessa di prestazioni davvero di altissimo livello.

Oppo Watch 4 Pro: scheda tecnica

Oppo Watch 4 Pro è realizzato in acciaio inox e ceramica. Ha un display LTPO AMOLED da 1,91 pollici risoluzione di 378×496 pixel.

Il processore è un Qualcomm Snapdragon W5 Gen 1, quasi il top dell’offerta del produttore americano, al quale Oppo ha affiancato il chip proprietario Hengxuan 2700 per migliorare ulteiormente le prestazioni. Oltre a questo abbiamo 2 GB di RAM e 32 GB di spazio archiviazione per le app e la musica.

I sensori integrati permettono il monitoraggio dei parametri vitali, come la temperatura basale, i livelli di ossigeno nel sangue (SpO2), i livelli di glucosio nel sangue e la frequenza cardiaca. Presenti anche le classiche modalità per il monitoraggio della qualità del sonno e dei livelli di stress.

Interessante la funzione di controllo dei parametri vitali in 60 secondi (disponibile solo per Android), che con un solo tap consente di eseguire un check-up veloce con relativi avvisi in caso di valori anomali.

Per chi fa sport Oppo Watch 4 Pro ha oltre 100 modalità sportive, tra cui il nuoto grazie alla resistenza dello smartwatch alle immersioni fino a 5 ATM. Parliamo di un sistema di controllo molto efficiente adatto anche ai professionisti, che permette di tenere traccia facilmente dei progressi degli allenamenti utilizzando anche l’apposita applicazione per smartphone.

Tra le connessioni abbiamo il supporto per le eSIM, il Bluetooth 5.0, il WiFi 5/2.4 GHz, l’NFC e le varie soluzioni per la geolocalizzazione tramite satelliti Beidou, GPS, Galileo, GLONASS e QZSS.

La batteria è 570 mAh, con l’azienda cinese che promette altre 24 ore di autonomia collegando lo smartwatch per 10 minuti alla rete elettrica. Per una ricarica completa, invece, occorrono circa 65 minuti. L’autonomia arriva fino a 14 giorni in modalità smart e fino a circa due giorni e mezzo con un utilizzo più intenso.

Infine Oppo Watch 4 Pro è compatibile con dispositivi Android 8.0 e iOS 13.0 o versioni successive.

Oppo Watch 4 Pro: prezzo e disponibilità

Oppo Watch 4 Pro è stato presentato al momento in esclusiva per il mercato cinese dove potrà essere acquistato a partire dal prossimo 8 settembre nelle colorazioni Polar Night Black (cinturino in silicone) e Dawn Brown (cinturino in pelle).

Il prezzo suggerito è di 2.299 yuan (291 euro) per la versione con cintuino in silicone mentre il modello con cinturino in pelle costa 2.499 yuan (317 euro). Al momento non ci sono ancora informazioni sull’arrivo di questo smartwatch per i mercati europei e non è scontato che Oppo decida di non lanciare una versione Global.