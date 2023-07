Fonte foto: Oppo

OPPO rinnova la sua gamma di wearable con il lancio in Italia delle nuove Oppo Enco Air 3 e Air 3 Pro. Si tratta di cuffie true wireless con un rapporto qualità/prezzo molto elevato, con la versione Pro che va ad aggiungere alcune funzionalità con una spesa aggiuntiva ridotta. Le nuove cuffie di Oppo sono disponibili da subito in Italia, con la possibilità, per gli utenti, di scegliere tra varie colorazioni.

Oppo Enco Air 3: caratteristiche e prezzo

Le Oppo Enco Air 3 sono cuffie true wireless di tipo open-fit che includono un driver dinamico da 13,4 mm, presentando anche la certificazione IP54. Tra le specifiche c’è la possibilità di sfruttare il collegamento via Bluetooth 5.3 mentre i codec utilizzati sono SBC e AAC. È possibile realizzare un collegamento a bassa latenza e mantenere la connessione a due dispositivi in contemporanea.

In termini di autonomia, invece, Oppo dichiara fino a 6 ore di utilizzo per le sue nuove Enco Air 3. Con la carica aggiuntiva della custodia, invece, l’autonomia sale a 25 ore. C’è anche la ricarica rapida con la possibilità di ottenere fino a 2 ore di musica in 10 minuti di carica.

Le nuove Enco Air 3 sono disponibili da subito in Italia, con un prezzo di 69,99 euro. Le colorazioni disponibili sono Glaze White e Misty Purple. Inizialmente, le cuffie TWS saranno acquistabili esclusivamente sull’Oppo Store ma, nel corso del mese di luglio, è prevista la distribuzione anche su Amazon e presso altri rivenditori.

Oppo Enco Air 3 Pro: caratteristiche e prezzo

Per chi cerca qualcosa in più in termini di prestazioni, Oppo propone le nuove Oppo Enco Air 3 Pro. Si tratta di cuffie TWS in-ear che, per la prima volta in questo segmento di mercato, introducono il diaframma in fibra di bambù che, rispetto al tradizionale driver in titanio, è più leggero del 60% e più rigido del 56%.

Le Enco Air 3 Pro includono anche l’ANC (Active Noise Cancellation) con funzionamento adattivo per la cancellazione del rumore fino a 49 dB. Tra le specifiche ci sono gli effetti surround OPPO Alive e funzione Golden Sound 2.0 che promette un audio su misura grazie ad una scansione del condotto uditivo e ad un test dell’udito dell’utente.

Da segnalare, inoltre, la possibilità di utilizzare i codec SBC e AAC oltre che LDAC, disponibile con la maggior parte degli smartphone Android di ultima generazione, per ottenere una qualità audio Hi-Res. In termini di autonomia, invece, Oppo dichiara fino a 7 ore di utilizzo che diventano 30 ore considerando l’autonomia aggiuntiva della custodia.

Le nuove cuffie di Oppo sono già acquistabili in Italia, con un prezzo di 89,99 euro e la possibilità di scegliere tra due colorazioni, White e Green. Anche in questo caso, inizialmente la vendita sarà riservata all’Oppo Store ma nelle prossime settimane le cuffie saranno disponibili anche su Amazon e presso altri store partner di Oppo.