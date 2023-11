Attivo nel mondo dell’editoria sin dal 2011, giornalista dal 2019, ha lavorato per il web e per la carta stampata occupandosi di musica, cultura, lifestyle e tecnologia.

Oppo ha presentato ufficialmente i nuovissimi auricolari Bluetooth low costEnco Air3i, che sono già disponibili anche in Italia sia nello store di Oppo che su Amazon. Il biglietto da visita di questi nuovi auricolari true wireless è certamente il prezzo davvero contenuto che li rende un prodotto molto interessante, adatto a tutte le tasche.

Si tratta, come si intuisce dal nome, di un dispositivo leggero, compatto, resistente e con una buona autonomia, la soluzione perfetta, insomma, per ascoltare la propria musica preferita in qualsiasi momento: fuori casa o eventualmente durante gli allenamenti, vista anche la loro resistenza all’acqua e al sudore.

Oppo Enco Air3i: scheda tecnica

Le nuove Oppo Enco Air3i sono auricolari semi in-ear (cioè senza il gommino da infilare all’interno dell’orecchio) con driver dinamici in titanio da 13,4 mm e risposta in frequenza dai 20 Hz fino ai 20 kHz.

A bordo degli auricolari, per la prima volta su un prodotto in questa fascia di prezzo, c’è anche un chip HiFi5 DSP, un digital signal processor che ha il compito di elaborare il flusso audio per migliorare la qualità di riproduzione e applicare eventuali effetti.

Lo stesso chip gestisce la modalità cancellazione attiva del rumore, su questo modello limitata solo alle chiamate, e sfrutta l’intelligenza artificiale per enfatizzare le voci e abbattere i rumori di fondo durante le telefonate in ambienti non particolarmente silenziosi.

Le cuffie sono compatibili anche con l’audio spaziale, chiamato in questo caso Oppo Live Audio, che utilizza un algoritmo proprietario che permette di simulare un ambiente sonoro tridimensionale per un’esperienza di ascolto immersiva (con i device compatibili con questa funzione).

Sul fronte della connettività, le Oppo Enco Air3i hanno il Bluetooth 5.3 a bassa latenza che garantisce connessioni stabili e una buona resistenza alle interferenze. Le cuffie sono compatibili sia con dispositivi Android che iOS.

Non mancano, naturalmente, nemmeno i comandi touch con cui l’utente può gestire i brani in riproduzione, regolare i volumi, rispondere o riattaccare alle chiamate.

L’autonomia dichiarata da Oppo è di circa 5,5 ore per i soli auricolari, con la possibilità di salire fino a 35 ore di riproduzione utilizzando anche l’apposita custodia di ricarica. Per una ricarica completa degli auricolari sono necessari 60 minuti mentre per la custodia si sale 140 minuti.

Infine è presente la certificazione IPX4, che attesta la resistenza degli auricolari agli spruzzi d’acqua e di sudore.

Oppo Enco Air3i: prezzo e disponibilità

Gli auricolari Oppo Enco Air3i sono già disponibili ufficialmente sul sito ufficiale dell’azienda cinese e su Amazon, al prezzo consigliato di 59,99 euro. Tuttavia, approfittando dell’offerta di lancio sulle pagine ufficiali, ancora per qualche giorno, il prezzo finale è di 49,99 euro.

