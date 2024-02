Amazon, queste sono le cuffie da comprare oggi: sconto esagerato

Fonte foto: Oppo

Gli auricolari Bluetooth sono diventati ormai un accessorio indispensabile per molti, dato che permettono di rispondere alle chiamate in entrata comodamente dai tastini posti sul retro, di gestire i brani in ascolto mentre si fa attività fisica o si cammina, di chiacchierare in tutta sicurezza mentre si guida o di proseguire con ciò che si stava facendo. Devono però ovviamente essere anche di ottima qualità, per far sì che chi ci ascolta possa farlo senza fastidi e interruzioni. Proprio come gli auricolari OPPO Enco X, protagonisti di un’ottima offerta su Amazon.

Infatti, gli auricolari OPPO Enco X sono dotate della connessione Bluetooth di ultima generazione 5.3, ben 3 microfoni, cancellazione del rumore, esclusiva tecnologia Dynaudio per un ascolto incredibile, compatibile con iOS e Android, utilizzabili anche quando piove essendo impermeabile, e tanto altro. Oggi puoi farle tue con uno sconto del 64% che ti fa risparmiare centinaia di euro. Uno sconto imperdibile e disponibile solo per pochissimi giorni,

Oppo Enco X: prezzo, offerta e sconto Amazon

Se siete alla ricerca di un paio di cuffie top di gamma, questa è la promo che stavate cercando. Oggi trovi le Oppo Enco X con uno sconto mai visto prima. Il prezzo crolla a 65 euro con uno sconto del 64%. Costano molto meno di metà prezzo e risparmi più di 100 euro, diventando uno dei prodotto bestseller di questa settimana. La disponibilità è immediata e li ricevi a casa in pochissimi giorni. Per effettuare il reso hai come sempre 30 giorni di tempo.

Oppo Enco X: scheda tecnica

Abbiamo già accennato a più riprese le caratteristiche tecniche degli auricolari wireless OPPO Enco X. In pochi sanno che sono frutto di una collaborazione con il brand danese HiFi Dynaudio, che vanta quasi cinquant’anni di storia. E ciò ha prodotto un prodotto con ottime qualità: spicca in particolare il Sound System DBEE 3.0, con una nuova struttura, nuovi materiali e nuove tecnologie. Sono dotate un doppio driver coassiale, proprio come gli auricolari di fascia alta. Molto interessante l’esclusiva Modalità Transparency, che ti permette da un lato di non subire il fastidio dei rumori esterni ma dall’altro senza essere escluso totalmente dall’ambiente circostante; fattore molto utile per esempio nei mezzi pubblici.

La trasmissione Wireless LHDC consente una riproduzione della musica o di quanto si sta ascoltando a dir poco impeccabile: questa tecnologia conserva più dettagli del suono originario rispetto alla tradizionale trasmissione SBC e AAC. Il design ergonomico che ben si adatta all’orecchio, abbinato al peso leggerissimo di appena 4 grammi e alle punte in silicone con due livelli di durezza, fanno sì che si possono utilizzare per molte ore del giorno senza risentirne minimamente. Connessione stabili e di alta qualità grazie al Bluetooth 5.3. La certificazione IP54 le rende impermeabili e utilizzabili anche sotto la pioggia. Infine, la batteria garantisce 25 ore di riproduzione con una sola ricarica di poco più di un’ora.

