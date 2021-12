Oppo Find N ufficiale: è un pieghevole diverso da tutti gli altri

Anche nella seconda giornata dell’Inno Day 2021, Oppo ci ha riservato delle sorprese davvero molto interessanti. Infatti, dopo la presentazione degli Air Glass, occhiali intelligenti e innovativi, per il brand cinese è arrivato anche il debutto di Oppo Find N, smartphone pieghevole dal design unico e futuristico.

Il nuovo modello top di gamma sorprende tutti, grazie ad una cerniera molto particolare e all’utilizzo di un doppio display, uno esterno e uno interno, per poter passare facilmente da uno scenario di utilizzo ad un altro. Anche se l’hardware è di tutto rispetto, non passa inosservata la mancata adozione del nuovo chipset Qualcomm, il recentissimo Snapdragon 8 Gen 1, che avrebbe potuto rendere ancora più attraente nel 2022 un dispositivo che promette, comunque, fuochi d’artificio. Per il resto i punti forti di Oppo Find N sono davvero numerosi e consentirnno all’utente di non dover rinunciare praticamente a nulla.

Oppo Find N: caratteristiche

Quando è chiuso su sé stesso, Oppo Find N è un normale smartphone, caratterizzato da un display esterno OLED Full HD+ con diagonale di 5,49 pollici e aspetto di forma 18:9. Una volta aperto, il dispositivo sfoggia il suo OLED LTPO “Serene Display” da 7,1 pollici con aspetto di forma 8,4:9 e frequenza di aggiornamento a 120 Hz. Si tratta, ed è questa la novità, del telefono “foldable" a farfalla più compatto del mercato quando il display interno è chiuso.

In base a quanto dichiara il produttore, tale pannello interno può resistere ad oltre 200 mila piegature, grazie alla cerniera Flexion Hinge, che, a detta di Oppo, riduce dell’80% la visibilità della piega sullo schermo. Inoltre, il meccanismo limita al minimo la distanza fra le due porzioni di display quando il telefono è piegato, impedendo il passaggio della polvere.

Una struttura di questo tipo aumenta lo spessore del dispositivo chiuso, che misura 132,6 x 73 x 15,9 millimetri. Aperto, invece, Find N misura 132,6 x 140,2 x 7,8 millimetri. Il peso complessivo è di appena 276 grammi.

Per quanto riguarda l’hardware, troviamo il chip Qualcomm Snapdragon 888, 12 GB di memoria RAM e memoria interna da 512 GB UFS 2.1. La batteria è un’unità di 4500 mAh con supporto a ricarica rapida SuperVOOC a 33 W, ricarica Wireless a 15 W e inversa, per caricare un altro dispositivo.

La fotocamera principale è costituita da tre obiettivi: quello principale da 50 MP, ultra-wide da 16 MP e telefoto da 13 MP, mentre nella parte interna trova posto l’obiettivo da 32 MP per i selfie. Non possono mancare, infine, il supporto alla rete 5G, Bluetooth 5.2, NFC e GPS, nonché il sensore di impronte laterali per lo sblocco.

Oppo Find N: prezzi e disponibilità

Era ancora prematuro per Oppo introdurre il nuovo processore top di gamma Qualcomm Snapdragon 8 gen 1, che avrebbe incrementato ulteriormente il prezzo di questo smartphone. Find N mira a stupire il consumatore con l’innovativo design e con le tante funzionalità che consentiranno di trarne il meglio.

Il nuovo telefono pieghevole sarà disponibile in Cina a partire dal 23 dicembre e costerà 7.699 Yuan (circa 1.069 Euro), per poi arrivare forse anche in Italia nel 2022. Ad un prezzo, però, che non potrà che essere più elevato a causa dei costi di logistica e della maggiore tassazione.