Oppo Find N2 Flip: il display esterno farà la differenza

Dicembre si sta facendo davvero interessante in termini di anteprime di smartphone pieghevoli, o almeno questo è quello che indicano i leak, perché i produttori non hanno ancora annunciato ufficialmente nulla. Si fa menzione dell’imminente debutto dello Xiaomi Mate X3, oltre a due modelli di Oppo.

Il primo sarà l’atteso Find N2, il successore del Find N dello scorso anno (in foto), e il secondo il non meno importante Find N2 Flip, un modello pieghevole a conchiglia. Vale la pena ricordare che a quanto pare il produttore deciderà di seguire le orme di Samsung e standardizzare i nomi dei suoi smartphone per evitare confusione. Ci aspettiamo il lancio ufficiale di entrambi durante l’evento annuale Oppo Inno Day, che si svolgerà a metà dicembre.

Oppo Find N2 Flip: il display rettangolare

La prima grande novità che dovrebbe presentare il nuovo Find N2 Flip riguarda lo schermo esterno, che ha una forma diversa rispetto ai modelli concorrenti. Oppo ha optato per un grande pannello rettangolare, molto più funzionale rispetto, ad esempio, al display rotondo di Huawei Mate P50 Pocket o di Samsung Galaxy Z Flip4.

I leak a riguardo suggeriscono che avrà una diagonale di 3,26 pollici e, se fosse vero, supererà tutta la concorrenza, almeno sotto questo aspetto.

Accanto al display esterno, dovrebbe trovare posto una doppia fotocamera con sensore principale Sony IMX766 con matrice da 50 MP e una fotocamera da 8 megapixel con sensore Sony IMX355 ultra grandangolare. Entrambi possono ovviamente essere utilizzati per scattare selfie, sfruttando lo schermo esterno per l’inquadratura.

Tuttavia, Oppo non ha dimenticato la fotocamera interna, inserita nel display pieghevole da 6,8 pollici. Secondo quanto trapelato, quest’ultima dovrebbe avere un sensore da 32 megapixel.

Sappiamo anche da precedenti leak che Oppo Find N2 Flip sarà alimentato da una batteria da 4.300 mAh che supporta la ricarica rapida con una potenza di 44W, mentre il cuore del dispositivo sarà il SoC Mediatek Dimensity 9000+ affiancato da 8 o 12 GB di RAM e uno spazio di archiviazione da 256 GB. Il sistema operativo dovrebbe essere Android 13 su cui viene installa la nuova interfaccia proprietaria ColorOS 13.

Oppo Find N2 Flip: prezzi e disponibilità

Il nuovo smartphone pieghevole Oppo Find N2 Flip non dovrebbe condividere le sorti del Find N dello scorso anno, che non uscì mai dalla Cina: la loro disponibilità, infatti, dovrebbe essere globale. Difficile, invece, parlare di prezzi: è solo possibile fare un paragone con l’attuale leader del mercato dei pieghevoli a conchiglia, cioè il Samsung Galaxy Z Flip4 che ha un prezzo italiano a partire da 1.149 euro.