Oppo Find N2 Flip: l'anti Galaxy Z Flip in arrivo in Italia

Se qualcuno ha ancora dubbi sul fatto che gli smartphone pieghevoli a breve si prenderanno una bella fetta del mercato premium, in tutto il mondo, adesso dovrà ricredersi: anche Oppo sta per lanciare sul mercato globale un nuovo smartphone pieghevole, questa volta a conchiglia, e lo porterà anche in Europa e Italia. Nei pieghevoli ci ha creduto, sin dall’inizio e praticamente inventandosi il mercato, Samsung con le sue due gamme Galaxy Z Fold (a libretto) e Galaxy Z Flip (a conchiglia). E proprio quest’ultimo, nella sua quarta incarnazione Galaxy Z Flip4, sarà il telefono che Oppo Find N2 Flip andrà a sfidare.

Oppo Find N2 Flip: quando arriva

Oppo Find N2 Flip arriverà molto presto nel nostro Paese: Oppo lo annuncerà il 15 febbraio 2023 con un evento online, trasmesso su YouTube alle 15:30 italiane. Anche se il nome lascia intendere altro, però, non si tratta di una seconda versione di un telefono dell’anno scorso.

Il Find N2 Flip, infatti, sarà il primo smartphone pieghevole di Oppo a forma di conchiglia e quel "2" che compare nel nome è solo perché l’anno scorso è stato presentato un telefono pieghevole, mai uscito dalla Cina, che era a libretto e si chiamava Oppo Find N Fold.

Quest’anno arriva la seconda generazione, che sarà quindi la "N2", e che verrà proposta sia "fold" che "flip": quindi stanno arrivano Oppo Find N2 Fold (secondo pieghevole Oppo a libretto) e Oppo Find N2 Flip (primo pieghevole Oppo a conchiglia).

Oppo Find N2 Flip: come sarà

In realtà Oppo Find N2 Flip è già stato presentato, ma solo in Cina, e tutti si chiedono se la versione globale sarà uguale a quella cinese. Vista la complessità di progettazione di uno smartphone pieghevole, però, abbiamo pochi dubbi: i due telefoni saranno uguali, o quasi.

Se la versione europea di Oppo Find N2 Flip sarà la stessa di quella cinese, quindi, aspettiamoci un telefono con schermo AMOLED pieghevole da 6,8 pollici, con risoluzione 1.080×2.520 pixel e rapporto di forma di 21:9 (quindi molto stretto e lungo).

Il processore scelto per la versione cinese è un top di gamma 2022: il MediaTek Dimensity 9000+, davvero un ottimo chip realizzato a 4 nm per consumare poco. I tagli di memoria disponibili in Cina sono: 8/256, 12/256, 16/512 GB.

Le fotocamere posteriori sono due: la prima da 50 MP e la seconda, grandangolare, da 8 MP. La fotocamera frontale per i selfie, inserita in un foro centrale nella parte alta dello schermo, è da 32 MP. Interessante, infine, la batteria: ben 4.300 mAh, con ricarica abbastanza veloce a 44W.

Il prezzo, in Cina, parte da 5.999 euro per la versione da 8/256 GB di memoria, che al cambio attuale fanno circa 820 euro. I prezzi italiani, come al solito, saranno ben più alti a causa dei costi di logistica e della tassazione più alta.