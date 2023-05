Oppo Find X5 5G, impossibile a meno di questo prezzo

I telefoni top di gamma hanno schede tecniche di altissimo livello ma prezzi elevati, eccessivi per la maggior parte degli utenti che, al massimo, molto spesso possono permettersi non più di un modello di fascia media entro i 500 euro. Ma la tecnologia va avanti e quelli che fino a ieri erano considerati dispositivi premium, oggi scendono di un gradino dal punto di vista tecnico, mentre crollano di prezzo.

Oppo Find X5 è un ottimo esempio: è arrivato in Italia un anno fa con un prezzo allineato alla scheda tecnica, quindi piuttosto elevato. Ma grazie all’offerta Amazon in corso (venditore e spedizione terzi) il prezzo sprofonda ed è possibile avere un ottimo telefono con un ottimo sconto.

Oppo Find X5 5G – Qualcomm Snapdragon 888 – Versione 8/256 GB

Oppo Find X5 5G: caratteristiche tecniche

Il SoC scelto per l’Oppo Find X5 è il Qualcomm Snapdragon 888 5G, la RAM è da 8 GB di RAM e ci sono 256 GB di storage. Il secondo chip a bordo è la NPU MariSilicon X, progetta da Oppo, e serve a migliorare la qualità di foto e video velocizzando i calcoli degli algoritmi di fotografia computazionale.

Il display, che misura 6,5 pollici, è di tipo AMOLED compatibile con HDR10+, con risoluzione FHD+ (1.080×2.400 pixel), frequenza di aggiornamento di 120 Hz e luminosità di picco di 1.000 nit. Il lettore per le impronte digitali è integrato sotto il pannello e lo schermo, infine, è protetto con vetro Gorilla Glass Victus.

Il comparto fotografico è eccellente grazie a due ottimi sensori Sony e alla collaborazione con l’azienda svedese Hasselblad che fornisce un’ottima calibrazione del colore.

I sensori posteriori, in totale, sono tre: il primo è un Sony IMX766 da 50 MP (f/1.8) con OIS, lo stabilizzatore ottico, medesimo sensore anche per l’ultra grandangolare, sempre da 50 MP (f/2.2) ma senza stabilizzatore, mentre il terzo sensore è uno zoom 2X ottico da 13 MP (f/2.4). La fotocamera anteriore per autoritratti e videochiamate è il sensore Sony IMX615 da 32 MP (f/2.4).

Le connessioni includono il 5G, WiFi6, Bluetooth 5.2 e il chip NFC per i pagamenti contactless nei negozi fisici (con il POS), che serve anche per leggere le card elettroniche come la CIE.

Infine, la batteria ha una capacità di 4.800 mAh e la ricarica è di tipo SuperVooc da 80W mentre la ricarica wireless AirVooc è da 30W.

Oppo Find X5: l’offerta Amazon

Oppo Find X5 è uno smartphone recente con un ottimo comparto fotografico che saprà fare la felicità di chi cerca un dispositivo che vada molto oltre il punta e scatta. Grazie all’offerta Amazon in corso (venditore e spedizione terzi) è possibile acquistare Oppo Find X5 al prezzo di 469,99 euro (-22%, -129 euro), cioè la medesima cifra che oggi bisogna spendere per acquistare un telefono di fascia media.

