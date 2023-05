Oppo Find X5 Pro, il top che fa foto super è in offerta

Uno degli aspetti da tenere assolutamente in considerazione quando si compra uno smartphone Android top di gamma è il comparto fotografico: con prezzi ormai stabilmente oltre i mille euro, infatti, a fare la differenza non sono più le prestazioni (elevatissime, su tutti i modelli di questa fascia) ma le foto e i video.

Oppo Find X5 Pro, arrivato in Italia un anno fa, si è fatto apprezzare sotto tutti i punti di vista e, in particolare, proprio per le ottime foto che riesce a scattare grazie a tre ottimi sensori posteriori e un chip dedicato all’imaging, disegnato in casa da Oppo. Non è un dispositivo economico, esattamente come tutti i top di gamma recenti, ma adesso grazie all’offerta Amazon costa un bel po’ di meno.

OPPO Find X5 Pro – Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 – Versione 12/256 GB

Oppo Find X5 Pro: caratteristiche tecniche

Il processore scelto per il top di gamma Oppo Find X5 Pro è il Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 abbinato a 12 GB di RAM e 256 GB di storage. A bordo c’è anche il processore MariSilicon X, che si occupa esclusivamente dei calcoli per migliorare le fotografie e i video.

Il display di tipo AMOLED misura 6,7 pollici, ha una risoluzione di 1.440×3.216 pixel, frequenza di aggiornamento di 120 Hz, picco di luminosità di 1.300 nit e lettore per le impronte digitali integrato sotto il pannello. Lo schermo è protetto dal vetro Corning Gorilla Glass Victus e l’intero dispositivo è certificato IP68, cioè resistente a polvere e a brevi immersioni in acqua.

L’imponente comparto fotografico nasce dalla collaborazione con Hasselblad, ed è formato da tre sensori: il principale è un Sony IMX766 da 50 MP, con apertura focale da 1.7 e stabilizzatore ottico a 5 assi, l’ultra grandangolare è ancora un Sony IMX766 da 50 MP con apertura focale da 2.2, chiude il terzetto lo zoom 2X da 13 MP (f/2.4). La dotazione fotografica è completata dal sensore anteriore da 32 MP (f/2.4) per selfie e videochiamate.

Sul fronte delle connessioni, grazie al processore di Qualcomm, oltre al 5G non mancano WiFi 6e, Bluetooth 5.2 e NFC per i pagamenti contactless con il POS nei negozi fisici.

La batteria ha una capacità da 5.000 mAh, con ricarica rapida da 80W, ricarica wireless da 50W e ricarica inversa da 10W.

Oppo Find X5 Pro: l’offerta Amazon

Il prezzo di listino dell’Oppo Find X5 Pro è in linea con la sua scheda tecnica, quindi parecchio elevato: 1.299,99 euro. Tuttavia, grazie all’offerta in corso su Amazon, è possibile acquistarlo al prezzo di 999,99 euro (-15%, -300 euro), ed è una buona occasione per chi è alla ricerca di un dispositivo top di gamma con un ottimo comparto fotografico.

