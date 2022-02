Oppo Find X5 sta arrivando: la data ufficiale

Oppo ha fissato per il prossimo 24 febbraio la presentazione ufficiale della serie di nuovi smartphone Oppo Find X5 e Oppo Find X5 Pro, e la si potrà seguire in diretta streaming sul canale YouTube dell’azienda oppure sui social con l’hastag #EmpowerEveryMoment. Le novità messe in campo sono intriganti, a partire dalla NPU (Neural Processing Unit) proprietaria MariSilicon X annunciata a dicembre, che debutta proprio su Oppo Find X5 Pro ed è stata progettata per aumentare la qualità delle fotografie.

Mettendo assieme tutte le caratteristiche tecniche già note dei due nuovi smartphone di casa Oppo, poi, sembra abbastanza scontato che il brand cinese del gruppo BBK (Oppo, OnePlus, Vivo, Realme e iQOO) voglia puntare proprio a conquistare gli amanti della fotografia e, in generale, i “Content Creator" che si occupano di creare e pubblicare contenuti foto e video per il Web. Lo conferma anche il fatto che Oppo sia in cerca di 20 “Product Ambassador" in tutto il mondo, proprio tra i creatori di contenuti. A costoro sarà data la possibilità di avere in anteprima i due nuovi top di gamma Android e di usarli per progetti innovativi sul Web e sui social.

Gamma Oppo Find X5: scheda tecnica

Come anticipato, i due smartphone puntano decisamente a essere i migliori partner di quanti amano creare progetti con immagini e video. A supporto di questa necessità troviamo due chip decisamente potenti e versatili come il MediaTek Dimensity 9000, su Find X5, e il Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1, su Find X5 Pro.

Le configurazioni di memoria previste sono di 8/128 GB per Find X5 e 12/256 GB per Find X5 Pro, in entrambi i casi senza possibilità di espansione dello spazio di archiviazione.

Non è ancora chiaro se la NPU MarisiliconX sarà presente su entrambi i modelli o solo sul Pro. Secondo Oppo, però, offrirà una “esperienza di imaging mai vista prima“.

Su entrambi i modelli ci saranno tre fotocamere sul lato posteriore: due da 50 megapixel ed una terza da 13 megapixel. Il comparto fotografico sarà sicuramente uno dei punti forti, grazie la collaborazione con il produttore di fotocamere svedese Hasselblad e all’uso di Sony IMX766.

La batteria di Oppo Find X5 e Find X5 Pro dovrebbe essere la stessa: da 5.000 mAh, con ricarica rapida cablata da 80 W. Il sistema operativo al lancio sarà ColorOs 12.1, basato su Android 12.

Gamma Oppo Find X5: disponibilità e prezzo

Oppo Find X5 e Find X5 Pro saranno lanciati il 24 febbraio in Cina, per essere poi disponibili sul mercato cinese pochi giorni dopo. Non ci sono ancora notizie sul lancio globale, che dovrebbe seguire di qualche settimana quello cinese. Il prezzo europeo potrebbe aggirarsi intorno agli 800 euro per Oppo Find X5, mentre il Pro sarà certamente più caro.