Oppo, incontra il design di Qeeboo e la tecnologia diventa pop art

Quando l’arte, o meglio la pop art, incontra la tecnologia crea prodotti sempre molto affascinanti e carichi di significato. E così, quando Qeeboo, brand di design italiano fondato da Stefano Giovannoni ha incontrato Oppo Find N2 Flip è nata una magia. Per il nuovo smartphone pieghevole, presentato lo scorso 15 febbraio, è stata progettata una capsule collection di cover e wallpaper che richiamano gli oggetti di design più iconici di Qeeboo.

Le capsule collection sono solitamente collezioni di moda con pochi pezzi e ideate da personaggi famosi. Questi pezzi, con l’andare del tempo diventano oggetti ambiti per i collezionisti. In questo scenario si collocano le quattro cover e i quattro wallpaper animati per lo smartphone Oppo Find N2 Flip che vestono i colori e i disegni ideati da Queeboo.

Oppo Find N2 Flip, nuove cover pop

Le nuove cover pop di Queboo per lo smartphone pieghevole Oppo Find N2 Flip sono ben quattro e sono associate ognuna ad un icona-totem:

Il gorilla blu (Kong blu) simboleggia famiglia e la protezione

Il cactus giallo (Saguaro) simboleggia forza e perseveranza

Il coniglio verde fluo (Rabbit) simboleggia l’amore e i buoni auspici

Il cane arancione (Scottie) simboleggia la fedeltà

Non solo cover, la collaborazione con Queeboo ha portato come risultato finale anche wallpaper e GIF animate da usare per il display esterno da 3,26 pollici dell’Oppo Find N2 Flip. I wallpaper richiamano la capsule collection e gli animali totem e possono essere scaricati dal sito Web di Oppo.

Nuovi wallpaper con un concorso

Per mostrare il suo interesse verso il mondo dell’arte e del design, Oppo ha avviato collaborazioni con le Università di design NABA, Nuova Accademia di Belle Arti, e UDIT University School of Design and Technology di Madrid e ha organizzato il concorso Oppo Find N2 Flip Cover Screen Design Awards.

Si tratta di un contest europeo, aperto ai giovani talenti che sono invitati a disegnare i prossimi wallpaper, statici o dinamici, dell’Oppo Find N2 Flip. I progetti saranno valutati proprio da Stefano Giovannoni, Creative Director & Founder di Qeeboo, che presiederà una giuria di esperti che, assieme a OPPO e alle università di design, selezionerà i vincitori.

La cover è omaggio

Chi vuole acquistare un Oppo Find N2 Flip sarà lieto di sapere che, facendo l’acquisto dal 17 aprile fino al 18 giugno presso l’Oppo Store online o in un rivenditore fisico, sarà possibile ricevere una delle cover di Qeeboo in bundle gratuito.

La mossa è di quelle intelligenti: una delle particolarità che distinguono Oppo Find N2 Flip dagli altri foldable a conchiglia, infatti, è il grande schermo esterno da 3,26 pollici (il concorrente diretto Samsung Galaxy Z Flip4 ha uno schermo esterno da appena 1,9 pollici). Metterlo in evidenza con una cover ed uno sfondo animato abbinato è una geniale scelta di marketing.