Oppo Pad Air ufficiale: caratteristiche e prezzo

Come ampiamente previsto dai rumor, Oppo ha finalmente presentato in Cina il suo ultimo tablet: si tratta di Oppo Pad Air e, nonostante il nome ricordi concorrenti di ben altro livello, è un tablet entry level che offre una scheda tecnica base per quanti cercano prestazioni base. Il tutto, per fortuna, ad un prezzo basso.

Indubbiamente il 2022 è l’anno dei tablet e l’uscita di Oppo Pad Air conferma questa tendenza alla quale partecipa anche Realme, che appartiene al Gruppo BBK come Oppo, e che ha già presentato i due tablet Realme Pad e Realme Pad Mini. La stessa Oppo, oramai ha già all’attivo due proposte, l’Oppo Pad e appunto il nuovo economico Oppo Pad Air. Ci resta da scoprire se sarà in vendita anche in Europa e in Italia, anche se molti indizi ci fanno presagire che probabilmente non lo vedremo alle nostre latitudini. Infatti, la presentazione ufficiale ha svelato scheda tecnica, prezzo e mercato di distribuzione, che al momento resta la Cina.

Oppo Pad Air: caratteristiche tecniche

Il chip a bordo è il Qualcomm Snapdragon 680 abbinato a 4 GB o 6 GB di RAM e a 64 GB o 128 GB di spazio di archiviazione, che è possibile aumentare grazie allo slot per microSD fino a 512 GB.

Il display è LCD da 10,4 pollici, 2.000×1.200 pixel, con refresh rate da 60 Hz e campionamento del tocco di 120 Hz. Nell’insieme è un tablet sottile e leggero: 440 grammi per 6,94 millimetri di spessore. Sul retro troviamo una fotocamera da 8 MP e sul davanti un secondo sensore da 5 MP.

La batteria è da 7.100 mAh con ricarica a 18 watt mentre la connettività include Wi-Fi-5 e Bluetooth 5.1, ma non c’è lo slot per la SIM telefonica. L’interfaccia e ColorOS 12.1 e il sistema operativo è Android 12. Inoltre sono disponibili, ma opzionali, sia il pennino Oppo pencil sia la tastiera wireless.

Oppo Pad Air: prezzo e disponibilità

Il tablet Oppo Pad Air sarà in vendita dal 31 maggio ma nella sola Cina al prezzo di partenza di 1.299 yuan pari al cambio a circa 180 euro per la versione base 4/128 GB. Il prezzo massimo è di 2.347 yuan, pari a 328 euro circa, per la versione 6/128 GB con pennino Oppo pencil e tastiera inclusi.