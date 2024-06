Oppo Reno 11F, top di gamma a prezzo mai visto: ecco l'affare di oggi

Fonte foto: Oppo

Non è sempre vero che bisogna spendere centinaia e centinaia di euro – se non migliaia – per avere uno smartphone di alto livello capace di garantire tutte quelle funzionalità che oggi riteniamo indispensabili per un dispositivo mobile.

Su Telegram abbiamo aperto tre canali dedicati alle offerte: "Canale offerte tecnologia", "offerteDcasa" e "Offerte Beauty&Fashion". Per iscriverti gratuitamente basta cliccare su questi link:

L’Oppo Reno 11 F con connettività 5G ne è il plastico esempio, se mai ne servisse uno. Lo smartphone del produttore cinese coniuga ottime prestazioni – puoi quindi utilizzarlo per il lavoro o per rilassarti guardando un film o giocando con uno dei tanti titoli disponibili nel Play Store – a un comparto fotografico di altissimo livello, che sfrutta l’intelligenza artificiale per realizzare scatti degni di una fotocamera digitale di medio livello. E grazie allo sconto top di oggi su Amazon, lo paghi pochissimo: approfitta di un’offerta senza precedenti per risparmiare una cifra incredibile.

Oppo Reno 11 F 5G

Oppo Reno 11 F 5G a prezzo stracciato: è un affare per tutti

La promozione di oggi sull’Oppo Reno 11 F 5G è di quelle che non capitano troppo spesso su Amazon. E proprio per questo motivo è bene approfittarne prima che il telefono si esaurisca (ne sono stati acquistati già diverse centinaia e non è da escludere che le scorte terminino in poche ore).

Lo smartphone medio gamma del produttore cinese è disponibile su Amazon con uno sconto del 27% al prezzo più basso del web. Comprandolo adesso lo paghi 269,17 euro anziché 369,99 euro come da prezzo suggerito dallo stesso produttore. Facile calcolare il risparmio: lo paghi 100 euro in meno del listino. Puoi anche dilazionare il pagamento a rate con il servizio Cofidis che attivo in fase di check-out. La disponibilità è immediata e per la consegna devi aspettare pochissimi giorni.

Oppo Reno 11 F 5G

Oppo Reno 11 F 5G scheda tecnica: caratteristiche e funzionalità

Un dispositivo versatile e completo, che spicca per il suo comparto fotografico posteriore, ma non solo. Queste, in estrema sintesi, le caratteristiche tecniche salienti dell’Oppo Reno 11 F 5G. Lo smartphone del produttore cinese si adatta così agli utilizzi più vari: dallo smartworking al tempo libero. Merito di una scheda tecnica di livello assoluto che, visto il prezzo dell’offerta di oggi su Amazon, lo rende tra i migliori telefonini per rapporto qualità/prezzo che puoi trovare oggi.

Sotto al display AMOLED da 6,7 pollici con risoluzione 2412×1080 pixel (densità di pixel di 394 ppi, 1 miliardo di sfumature di colori) troviamo il SoC Dimensity 7050 di MediaTek, un chip che unisce una CPU octa-core alla GPU Mali-G68. Un comparto hardware di alto livello (adeguatamente supportato anche da 8 gigabyte di RAM) che consente di eseguire app di ogni genere, anche le più esigenti (come quelle per il montaggio video e per l’editing fotografico).

Nella parte posteriore trova spazio un sistema fotografico composto da 3 sensori di alto livello, per immagini nitide e luminose in qualunque condizione di luce. Di notte, in particolare, entrano in gioco anche gli algoritmi di intelligenza artificiale per migliorare le tonalità ed evitare che le immagini siano eccessivamente mosse o rumorose.

La batteria da 5.000 mAh garantisce un’autonomia prolungata: potrai utilizzare il telefono tutto il giorno senza paura di restare a secco a metà pomeriggio. E con la ricarica veloce saranno sufficienti pochi minuti di carica per avere ore supplementari di utilizzo.

Oppo Reno 11 F 5G