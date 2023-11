Oppo Reno10, l'offerta di Natale è strabiliante: da acquistare subito

Laureato in Sociologia, ho collaborato con molti siti su più tematiche, tra cui spiccano contenuti legati a recensioni e consigli per gli acquisti.

Fonte foto: Oppo

La potenza è nulla senza controllo, ed è insignificante se non è accessibile a tutti. Negli ultimi anni il mercato degli smartphone ha conosciuto un aumento considerevole dei prezzi e per acquistare un dispositivo con un processore prestazionale e a un ottimo prezzo è necessario spendere una cifra che si avvicina ai 1000€ e in alcuni casi la si sorpassa. Fortunatamente esistono ancora aziende in grado di lanciare sul mercato smartphone con un ottimo rapporto qualità-prezzo e che rendono accessibile a tutti la qualità e la potenza di un telefono premium.

Tra queste c’è Oppo che in questi ultimi anni ha conquistato tanto spazio anche sul mercato italiano. E lo ha fatto grazie a dispositivi performanti e con un’ottima scheda tecnica. Un esempio è l’Oppo Reno10, uno degli ultimi lanciati sul mercato e che ha ottenuto un ottimo riscontro da parte degli utenti. Smartphone che oggi trovi anche in offerta in una delle prime offerte di Natale lanciate su Amazon. Uno smartphone top che trovi con uno sconto di ben il 24% che fa scendere il prezzo al minimo e ti permette di risparmiare più di 100€. E puoi anche dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero. Una vera promo di Natale da non farsi scappare.

Oppo Reno10: prezzo, offerta e sconto

Un’offerta da non farsi scappare, soprattutto post Black Friday, giorni in cui trovare in promo un telefono di ottima qualità è sempre molto difficile. Grazie allo sconto del 24%, il prezzo dell’Oppo Reno10 scende a 379,99€ e risparmi 120€ su quello di listino. Amazon offre anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate da 76€ al mese a tasso zero. Pagamento agevolato che non può che far piacere. La disponibilità è immediata e la consegna avviene anche in meno di ventiquattro ore (dipende da dove e da quando effettui l’ordini). Inoltre, come per tutti gli acquisti effettuati in questi giorni, il periodo di reso è esteso fino al 31 gennaio 2024. Puoi decidere di comprarlo oggi e di regalarlo a Natale, oppure di provarlo per due mesi e decidere solo alla fine se tenerlo. Approfitta subito di questa super promo

Oppo Reno10: la scheda tecnica

In un mercato della telefonia in cui i dispositivi sono sempre tutti molto simili tra di loro, per emergere bisogna puntare su singoli aspetti e su delle novità. Esattamente come fa questo Oppo Reno10, un telefono che si posiziona nella fascia tra i medio e i top di gamma e che ha alcune particolarità: il design e il comparto fotografico pensato per gli amanti dei selfie e degli autoritratti.

Partiamo dal design. Il telefono ha delle linee semplici e con uno stile ricercato, il che lo rende elegante e unico. Ma la vera caratteristica che lo distingue dalla massa sono le due fotocamere dedicate ai ritratti. Una la trovi nella parte posteriore e si tratta dell’obiettivo ultra-grandangolare da 32MP dotato di funzionalità ad hoc per far risaltare il viso delle persone; l’altra, invece, è la fotocamera frontale, sempre da 32MP e con una qualità dei dei selfie di livello professionale. Il tutto è completato da un sensore principale da 64MP e da un teleobiettivo da 8MP. Un comparto completo e che non trovi nemmeno su dispositivi di livello superiore.

La scheda tecnica dell’Oppo Reno10 non finisce qui. È corredata da uno schermo AMOLED da 6,7" con risoluzione FHD e refresh rate fino a 120Hz, il che lo rende scorrevole e fluido come mai prima d’ora. E ha anche il supporto all’HDR10+. Sotto la scocca è presente il chip MediaTek Dimensity 7050 con a supporto 8GB di RAM (con fino a altri 8GB di RAM espandibile) e 256GB di memoria interna. Chiudiamo con l’ottima batteria da 4600mAh con supporto alla ricarica SUPERVOOC da 67W per avere il 100% di autonomia in circa 30 minuti.

