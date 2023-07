Attivo nel mondo dell’editoria sin dal 2011, giornalista dal 2019, ha lavorato per il web e per la carta stampata occupandosi di musica, cultura, lifestyle e tecnologia.

Fonte foto: Oppo

I nuovi Oppo Reno10 5G e Oppo Reno10 Pro 5G sono finalmente disponibili anche in Italia. Dopo l’uscita per il mercato orientale di qualche settimana fa, i due smartphone dell’azienda cinese arrivano anche nel nostro paese, con qualche cambiamento nelle specifiche tecniche e la scomparsa della versione Pro+, considerato il vero modello top di gamma di Oppo. Per gli utenti che effettueranno il preordine sono disponibili alcune interessanti offerte sul sito ufficiale di Oppo e su Amazon.

Oppo Reno 10 Pro – Qualcomm Snapdragon 778G – Versione 12/256

Oppo Reno 10 – MEdiaTek Dimensity 7050 – Versione 8/256

Oppo Reno10 5G: scheda tecnica

Il nuovo Oppo Reno 10 5G ha un display AMOLED da 6,7 pollici, con risoluzione Full HD+ (2.412×1.080 pixel) e refresh rate a 120 Hz.

Il processore scelto dall’azienda cinese è un MediaTek Dimensity 7050 5G affiancato da 8 GB di RAM (con la possibilità di aggiungere altri 8 GB di RAM virtuale) e 256 GB di archiviazione espandibile tramite microSD. Il comparto fotografico ha un sensore principale da 64 MP (f/1,7) con PDAF, uno ultra-grandangolare da 8 MP (f/2,2) e un teleobiettivo 2x da 32 MP (f/2,0). La fotocamera frontale, invece, è da 32 MP (f/2,4) con AF.

Tra le connessioni troviamo il 5G, il WiFi 6, il Bluetooth 5.2, l’USB Type-C, il sensore a infrarossi e le varie tecnologie per il rilevamento della posizione tramite satelliti GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, SBAS e NAVIC. Presente anche il chip per l’NFC. La batteria è da 5.000 mAh con ricarica rapida cablata SuperVOOC da 67W. Infine il sistema operativo è Android 13 con interfaccia proprietaria ColorOS 13.

Oppo Reno 10 5G è disponibile in due colorazioni: Ice Blue e Silvery Grey.

Oppo Reno10 Pro 5G: scheda tecnica

Oppo Reno 10 Pro 5G ha un display AMOLED 6,74 pollici, con risoluzione 1.5K (2.772×1.240 pixel) e refresh rate a 120 Hz.

Stavolta il processore scelto da Oppo è un Qualcomm Snapdragon 778G 5G con 12 GB di RAM (con la possibilità di aggiungere altri 8 GB di RAM virtuale) e 256 GB di archiviazione, anche in questo caso espandibile. Il comparto fotografico è composto da sensore principale da 50 MP (f/1,8) con PDAF e stabilizzatore ottico OIS, uno ultra-grandangolare da 8 MP (f/2,2) e un teleobiettivo 2x da 32 MP (f/2,0). La fotocamera frontale, anche stavolta, è da 32 MP (f/2,4) con AF.

Le connessioni sono le stesse già viste sulla versione base e comprendono: il 5G, il WiFi 6, il Bluetooth 5.3, l’NFC, l’USB Type-C, sensore a infrarossi e i sistemi per il rilevamento della posizione. La batteria è ancora da 4.600 mAh ma stavolta la ricarica rapida cablata SuperVOOC sale a 80 W. Il sistema operativo è sempre Android 13, con interfaccia ColorOS 13.

Oppo Reno 10 Pro 5G è disponibile nei colori: Glossy Purple e Silvery Gray.

Oppo Reno10 Series: prezzo e offerte

Preordinando i nuovi dispositivi della serie Reno 10 di Oppo sullo store ufficiale, dal 4 al 16 luglio si otterrà uno sconto del 10% più un supporto per l’automobile. Il prezzo per Oppo Reno 10 Pro 5G è di 585 euro con Oppo Enco Air 3 Pro, Oppo Band 2, Cover protettiva e garanzia sullo schermo di sei mesi. Oppo Reno 10 5G, invece, può essere preordinato a 449 euro con Oppo Enco Air 3, la cover protettiva e la garanzia per lo schermo di sei mesi.

Nello stesso periodo tramite DEM (Direct E-mail Marketing) ci sarà un ulteriore buono di 20 euro da spendere per l’acquisto del modello Pro e di 10 euro per il modello base.

Dal 17 luglio fino al 31 Agosto, invece, il prezzo degli stessi bundle di cui sopra sarà: Oppo Reno 10 Pro 5G 649,99 euro e Oppo Reno 10 5G 499,99 euro.

Dal 4 luglio al 16 luglio sono aperti i preordini anche su Amazon, con lo stesso sconto del 10% che include anche il supporto per l’auto. Il prezzo per il modello Pro è di 585 euro con Oppo Enco Air 3 Pro, Oppo Band 2 e una Cover protettiva. Il modello base, invece, ha un costo di 449 euro con Oppo Enco Air 3 e la cover protettiva.

Dal 17 luglio fino al 31 Agosto, sempre su Amazon, il prezzo degli stessi bundle sarà: Oppo Reno 10 Pro 5G 649,99 euro e Oppo Reno 10 5G 499,99 euro.

Oppo Reno 10 Pro – Qualcomm Snapdragon 778G – Versione 12/256

Oppo Reno 10 – MEdiaTek Dimensity 7050 – Versione 8/256