Oppo Reno8 5G e Reno8 5G Pro in Italia: caratteristiche e prezzi

Oppo ha appena lanciato in Italia (e in molti Paesi d’Europa) gli attesi smartphone Oppo Reno8 5G e Reno8 Pro 5G. Si tratta di telefoni che presentano una serie molto lunga di caratteristiche interessanti, ma a dei prezzi che rispecchiano le qualità dei device: medio-alti.

Innanzitutto, i due smartphone presentano dei grandi schermi e una frequenza di aggiornamento abbastanza alta (soprattutto nella variante "Pro"). Entrambi hanno sotto il cofano un processore MediaTek Dimensity e tagli di memoria sufficientemente generosi. Si tratta di due telefoni che oscillano tra la fascia media e quella alta, anche grazie ad una configurazione fotografica degna di nota e con sensori Sony. Anche il supporto per la ricarica è cospicua, così come la velocità di caricamento della batteria. L’Oppo Reno8 5G e l’Oppo Reno8 Pro 5G si distinguono, ovviamente, per il prezzo: il modello "Pro" è un più costoso di quello normale.

Oppo Reno8 e Reno8 Pro: caratteristiche tecniche

Il modello Oppo Reno8 presenta uno schermo AMOLED da 6,7 pollici HDR10+ con refresh rate da 120 Hz HDR10+ e bordi molto sottili. Il pannello della variante Reno8, invece, è un AMOLED 6,4 pollici FHD con frequenza di aggiornamento da 90 Hz.

Sia il Reno8 che il Reno8 Pro hanno una scocca aerodinamica Unibody: tutta la parte posteriore è formata da una sola lastra di vetro termoformata, che ingloba anche il vistoso modulo fotografico.

A bordo del modello "Pro" c’è il SoC MediaTek Dimensity 8100-MAX accoppiato a 8/12 GB di RAM e 256 GB di spazio interno UFS 3.1. Il fratello minore Reno8 conta invece su un processore MediaTek Dimensity 1300 e 8 GB di RAM e 256 GB di storage UFS3.1.

Entrambi i dispositivi presentano sensori fotografici Sony di buon livello: in particolare il sensore principale Sony IMX766 da 50 MP grande 1/1,56 pollici e il sensore frontale da 32 MP da 1/2,74 pollici di tipo RGBW. Il modello Pro ha anche il processore MariSilicon X per l’elaborazione degli algoritmi di miglioramento delle foto.

I due smartphone contano su una batteria da 4.500 mAh con supporto per la ricarica SuperVOOC da 80 W, che consente agli utenti di caricare la cella al 50% in circa 10 minuti e al 100% in 30 minuti.

Il Reno8 Pro 5G è il telefono più sottile della Serie Reno, con uno spessore di 7,34 mm e un peso di 183 grammi ed è disponibile nelle varianti di colore Glazed Green e Glazed Black. Il modello Reno8 5G, invece, pesa 179 grammi e ed spesso 7,67 mm, mentre le tonalità disponibili sono Shimmer Gold e Shimmer Black; inoltre questa variante si differenzia per l’effetto OPPO Glow che restituisce al dispositivo un aspetto sfumato, riducendo al contempo le impronte digitali.

Prezzo e disponibilità

La famiglia degli smartphone Reno8 è disponibile in Italia esso l’ecommerce OPPO Store, i principali rivenditori di elettronica di consumo e su Amazon con una speciale promozione valida fino al 30 settembre. Tale offerta prevede che acquistando il Reno8 Pro a 799,99 euro, in omaggio l’utente riceverà gli auricolari True Wireless OPPO Enco X2, lo smartwatch OPPO Watch Free e una cover per il telefono. Inoltre, parteciperà all’estrazione di due biglietti per assistere ad una partita della fase eliminatoria della UEFA Champions League.

Oppo Reno8 Pro 5G – Versione 8/256 GB di memoria – Ricarica veloce 80 Watt

Optando per il Reno8, il prezzo scende a 599,99 euro e, anche in questo caso, sono previsti in bundle gli auricolari Enco Free 2, una cover e la possibilità di vincere due ticket per assistere ad un match della UEFA Champions League.

Oppo Reno8 5G – Versione 8/256 GB di memoria – Ricarica veloce 80 Watt