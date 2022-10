Ora Google pensa anche a farci rilassare

Dopo aver rilasciato il mese scorso il gioco di avventura "The Descent of the Serpent", che porta i giocatori nelle antiche civiltà della Mesoamerica, Google Arts & Culture è tornato con un’altra esperienza interattiva. Lanciato in occasione della Giornata Mondiale della Salute Mentale, che ricorre il 10 ottobre, "In Rhythm with Nature" è un esperimento di benessere digitale che mira ad aiutare le persone a rilassarsi.

Creato da Google Arts & Culture Lab, in collaborazione con "Johns Hopkins International + Mind Lab" e "Wellbeing Lab", il progetto si ispira all’orologio floreale di Linneo, botanico e naturalista svedese considerato il padre della tassonomia (sistema per identificare, nominare e classificare gli esseri viventi).

In Rhythm with Nature: che cos’è

"In Rhythm With Nature" a è una raccolta di scenari floreali con una rilassante musica di sottofondo, che guida l’utente ad eseguire degli esercizi di respirazione e meditazione, tenendo conto del ritmo di apertura e chiusura dei fiori. Si realizza, secondo Google "un’intima connessione tra l’uomo e la natura, in sostanza – continua Big G – stai respirando con i fiori seguendo il flusso della giornata".

L’esperienza include le illustrazioni animate di tredici fiori, scandite e distribuite in diversi momenti della giornata, dalle 8:00 alle 19:00. Le raffigurazioni cambiano automaticamente in base all’ora del giorno e mostrano molteplici esercizi di respirazione.

"In Rhythm With Nature" permette anche di modificare l’esperienza manualmente, cliccando sul pulsante nell’angolo in basso a destra dell’esperienza all’interno dell’app. "Il design biofilico – ha affermato il colosso di Mountain View – prende in esame i benefici curativi della natura ed incorpora le esperienze della natura nel nostro ambiente, sia fisico che virtuale".

Google dichiara che le simulazioni della natura, come i video con paesaggi naturali o le esperienze immersive in Realtà Virtuale , sono in grado di ridurre lo stress fisiologico e psicologico.

"Queste alternative virtuali", dichiara Google, riferendosi all’esperienza "In Rhythm With Nature", "rendono la natura e i suoi benefici più accessibili, quando non puoi goderti i grandi spazi aperti con facilità".

A realizzare gli scenari floreali è stata l’artista Anna Glover. La psicologia dei colori nell’orologio floreale ideato da Linneo riflette, scrive Google, i livelli di energia delle persone, nell’arco della giornata. Oltre all’esperienza sull’app, Google Arts & Culture ha pubblicato su YouTube una playlist "In Rhythm with Nature" con 13 video di un’ora di meditazione ciascuno e basati sull’esperimento.