Ordinary Joe: di cosa parla la serie con James Walk

Quali altre vite avremmo potuto vivere? Cosa o chi saremmo diventati se avessimo fatto scelte diverse, se avessimo preso altre strade? Chi si è posto almeno una volta queste domande troverà di certo interessante Ordinary Joe, serie NBCU in arrivo fra pochi giorni su Sky Serie e in streaming su NOW.

Garrett Lerner e Russel Friend, che sono i creatori e i produttori esecutivi di Ordinary Joe, hanno costruito la serie su un unico protagonista, Joe Kimbreau, immaginandone però tre vite alternative. Joe, che è interpretato da James Wolk (già noto per titoli come The Crazy Ones, Mad Men, Tell Me a Story e Watchmen), subito dopo la laurea si trova di fronte a una scelta che determinerà la sua vita e la sua carriera, influenzando anche le persone che lo circondano. Gli spettatori della serie, prodotta da 20th Television e Universal Television per NBCU, vedranno lo sviluppo dei tre percorsi di vita paralleli.

La trama: di cosa parla Ordinary Joe

Un singolo istante può cambiare la vita per sempre. Lo sa bene Joe Kimbreau, la cui esistenza, dopo la laurea, si snoda in tre universi paralleli. Nel primo scenario Joe è una rockstar affermata, è sposato con l’aspirante politica Amy Kindelán (interpretata da Natalie Martinez) e ha per manager Eric Payne (Charlie Barnett), che è anche il suo migliore amico. La sua ex ragazza del college, Jenny Banks (Elizabeth Lail), è un’avvocata e custodisce un segreto sulla sua passata relazione con Joe.

La situazione è del tutto diversa nel secondo scenario: Joe è un infermiere dal carattere mite e sta ancora insieme a Jenny, dalla quale ha avuto un figlio, ma è infelice della sua vita di coppia. In questa realtà Amy è sposata con Eric, che è diventato chef.

Infine, nel terzo scenario Joe è un poliziotto coraggioso. Dieci anni dopo la laurea incontra di nuovo Amy, che nel frattempo è diventata una politica affermata al fianco del deputato Bobby Diaz. Jenny invece lavora come assistente procuratrice distrettuale e ha avuto un figlio da Joe, ma glielo ha sempre tenuto nascosto.

Il cast di Ordinary Joe

Oltre agli attori protagonisti già citati, nel cast della serie ci sono David Warshofsky nei panni dello zio di Joe, Frank Kimbreau e Anne Ramsay in quelli di Gwen Kimbreau, madre di Joe.

Adam Rodriguez è Bobby Diaz, Christine Adams è la moglie di Bobby, Regina Diaz, John Gluck è il figlio di Joe e Jenny, Joe Carroll è Ray, ipotetico marito di Jenny, mentre Gabrielle Byndloss è Mallory, ipotetica moglie di Eric. Gli altri interpreti sono Jason Burkey e Jack Coleman.

Quando esce Ordinary Joe

Ordinary Joe sarà disponibile su Sky Serie e in streaming su NOW, oltre che on demand, dal 13 aprile 2022.