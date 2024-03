Oscar 2024, dove vedere in streaming i film premiati

Fonte foto: Shutterstock

Si è svolta senza grandi sorprese la 96esima cerimonia degli Oscar, che si è tenuta al Dolby Theatre di Los Angeles nella notte tra domenica 10 e lunedì 11 marzo 2024. Oppenheimer era considerato il titolo favorito, e in effetti si è portato a casa il maggior numero di statuette. Tra i film apprezzati dalla Academy però ci sono stati anche La zona di interesse, Anatomia di una caduta, Povere creature!, American Fiction e altri ancora. Ecco dove trovarli in streaming sulle principali piattaforme.

Dove vedere Oppenheimer in streaming

Oppenheimer (nella foto) ha trionfato agli Oscar 2024, portandosi a casa la statuetta per il Miglior Film. Ma non solo: il regista Christopher Nolan è stato premiato per la Miglior Regia, Cillian Murphy per il Miglior Attore Protagonista e Robert Downey Jr. per il Miglior Attore non Protagonista. Il film ha anche vinto gli Oscar per la Miglior Fotografia, il Miglior Montaggio e la Miglior Colonna Sonora.

Ma dove vedere Oppenheimer in streaming? Il film arriva su Sky e in streaming su NOW il 29 aprile 2024 ed è già disponibile a noleggio su altre piattaforme, tra cui Prime Video e Apple TV+.

I film premiati agli Oscar 2024 in streaming

Anche se non era considerata tra le favorite, Emma Stone ha vinto l’Oscar come migliore attrice protagonista per il suo ruolo in Povere creature!. Il film è stato anche premiato per i Migliori Costumi, Trucco e Acconciatura e la Miglior Scenografia. Ma dove vedere Povere creature! in streaming? Il film è disponibile dal 14 marzo 2024 su Disney+, mentre dal 19 marzo è visibile su Sky Primafila.

Da’Vine Joy Randolph ha vinto l’Oscar per la migliore attrice non protagonista per il suo ruolo in The Holdovers, film attualmente disponibile a noleggio su Prime Video o altrimenti su Apple TV+.

Anatomia di una caduta ha vinto l’Oscar per la miglior sceneggiatura originale: il film è già disponibile su Sky Primafila e si può vedere a noleggio su altre piattaforme, tra cui Apple TV+ e Prime Video. Il premio per la miglior sceneggiatura non originale è andato invece ad American Fiction, che si può guardare in streaming su Prime Video (il film fa parte del catalogo già incluso nell’abbonamento).

La zona d’interesse ha vinto l’Oscar per il miglior film internazionale e per i migliori effetti sonori, ma al momento non è disponibile in streaming. Il miglior film d’animazione è Il ragazzo e l’airone di Hayao Miyazaki, ma anche questo al momento non è disponibile in streaming sulle principali piattaforme. Lo stesso vale per 20 Days in Mariupol, miglior documentario. È probabile che prossimamente questi e altri titoli entrino a fare parte del catalogo di una o più piattaforme di streaming.

Premiata agli Oscar 2024 anche “What Was I Made For?”, canzone firmata da Billie Eilish e Finneas O’Connell per Barbie, film che da lunedì 22 aprile 2024 si può vedere su Sky e in streaming su NOW. Attualmente il film è già disponibile a noleggio su alcune piattaforme, tra cui Tim Vision.

La meravigliosa storia di Henry Sugar (The Wonderful Story of Henry Sugar è il titolo originale) è disponibile invece su Netflix e agli Oscar 2024 è stato premiato nella categoria miglior cortometraggio. The Last Repair Shop, miglior cortometraggio documentario, è invece visibile su Disney+.