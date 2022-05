Outer Range: cosa succede dopo il finale?

Il finale di Outer Range, la nuova serie di genere thriller, western e fantascienza da poco conclusasi su Prime Video, ha lasciato gli spettatori a bocca aperta. E, soprattutto, impazienti di sapere come continuerà la storia. Ci sarà dunque una seconda stagione? Cosa accadrà dopo il sorprendente finale?

Per rispondere a queste domande bisogna prima raccontare (e capire) cosa è successo negli ultimi episodi della prima stagione: va da sé, quindi, che la lettura da questo punto in poi è riservata a chi ha già visto la serie con Josh Brolin o a chi non teme gli spoiler. La trama degli episodi già usciti ruota tutta intorno a Royal Abbott (interpretato da Brolin), il proprietario di un ranch nel Wyoming che scopre un buco misterioso e profondissimo nelle sue terre. Tentando di mantenere questo segreto, Royal deve anche difendere la sua tenuta da chi vuole impossessarsene e la sua famiglia dallo sfacelo.

Il finale di Outer Range spiegato

Il finale di Outer Range ha riservato alcuni colpi di scena sensazionali. Il primo riguarda Royal: gli spettatori scoprono infatti che nel 1886 era un bambino e durante una battuta di caccia ha ucciso il padre per errore. Il piccolo Royal scappa disperato e, proprio mentre desidera di sparire inghiottito dalla terra, si apre una voragine: il bambino vi si getta e riemerge nel 1968. A quel punto il buco si chiude. Insomma, Royal è un viaggiatore del tempo!

Nel finale di stagione, Royal mostra il buco al figlio Perry, accusato di omicidio, che vi si getta. A quel punto la voragine si chiude. La famiglia Abbott a questo punto rischia di perdere l’intero ranch, che sarebbero costretti a cedere nel caso Perry non si presentasse in Tribunale.

Rebecca, sparita un anno prima, ricompare di fronte alla figlia Amy. Le due scappano insieme. Rhett, intanto, all’oscuro di tutti gli ultimi accadimenti, dice a Maria che vuole andarsene insieme a lei. Infine, Royal cerca di uccidere Autumn ma ha un’illuminazione e capisce che la ragazza è in realtà sua nipote Amy da grande.

Ci sarà una seconda stagione di Outer Range?

Il finale della prima stagione è decisamente aperto e sono molte le domande senza risposta. Questo elemento, unito al fatto che la serie ha avuto un buon riscontro e può contare su un cast di alto livello, fanno pensare che il seguito ci sarà di sicuro.

La conferma ufficiale di Prime Video non è ancora arrivata, ma Imogen Poots, l’attrice che interpreta Autumn, in un’intervista ha già anticipato dei possibili sviluppi della prossima stagione. Di più: l’attrice ha detto che la serie potrebbe durare fino a cinque stagioni! Salvo una retromarcia, quindi, possiamo ragionevolmente aspettarci che l’uscita di Outer Range 2 verrà annunciata per il 2023.

Cosa succederà in Outer Range 2

Sicuramente Outer Range 2 dovrà spiegare qualcosa di più sui viaggi nel tempo e sulle intenzioni di Amy-Autumn, che sono legate anche alla ricomparsa di sua madre Rebecca. Perry si è gettato nel misterioso buco e anche questo filone andrà esplorato: è finito in un’altra epoca?

