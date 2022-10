Outer Range, deciso il futuro della serie

La decisione si è fatta attendere parecchi mesi, ma finalmente il futuro della serie Outer Range è stato scritto. La prima stagione è uscita lo scorso aprile su Prime Video e vanta un cast interessante, tra cui l’attore nominato agli Oscar Josh Brolin. Il finale di stagione, inoltre, ha lasciato molte domande ed è evidente che il progetto era stato pensato per uno sviluppo su più stagioni. Eppure, l’annuncio ufficiale è arrivato solo da pochissimi giorni: Outer Range 2 si farà!

Le novità di Outer Range 2

Comunicando il rinnovo di Outer Range per una seconda stagione, Prime Video (che ha ospitato già la prima stagione) ha annunciato anche un’altra novità: Charles Murray – nome associato a titoli come True Story, Sons of Anarchy e Luke Cage e che ha firmato un overall deal con Amazon Studios – entra a far parte del progetto in qualità di showrunner ed executive producer per la seconda stagione.

Gli altri executive producer sono Charles Murray, Heather Rae, Josh Brolin, Zev Borow, Brian Watkins, Tony Krantz e Plan B Entertainment per Amazon Studios. Brad Pitt, Dede Gardner, Jeremy Kleiner e Ernest McNealey sono invece executive producer per conto di Plan B.

Di cosa parla Outer Range

Creata da Brian Watkins, Outer Range racconta la storia del proprietario di un ranch, Royal Abbott (interpretato da Josh Brolin), e della sua famiglia. Mentre gli Abbott lottano per la loro terra e fanno i conti con alcuni tragici eventi, Royal fa una scoperta inquietante: nella sua proprietà si è aperta una voragine misteriosa, enorme, perfettamente tonda e imperscrutabile. Qual è il significato di questa porta spalancata sull’ignoto?

Cosa succede in Outer Range 2

Non sono ancora stati diffusi dettagli sulla trama di Outer Range 2, né su eventuali aggiunge o modifiche al cast, ma possiamo immaginare che la storia risponderà almeno ad alcune delle domande rimaste in sospeso. Attenzione: da questo punto in poi ci sono spoiler per chi non ha visto la serie!

Nel finale della prima stagione, gli spettatori hanno scoperto che Royal da bambino ha viaggiato nel tempo: nel 1886 durante una battuta di caccia ha ucciso il padre per errore e, desideroso di scappare per sempre, si è gettato in una misteriosa voragine apertasi nel terreno, riemergendo nel 1968. La stessa inquietante voragine si è riaperta nel presente e Perry (uno dei figli di Royal, accusato di omicidio) vi si è gettato. A quel punto il buco si è chiuso.

Cosa è successo a Perry? Presumibilmente sta viaggiando nel tempo: ma dove, o meglio, quando? A questo punto, con chi Royal condividerà il suo segreto? Inoltre, in Outer Range 2 bisognerà anche spiegare perché Rebecca è ricomparsa all’improvviso e dove ha portato Amy e, ultimo ma non meno importante, cosa vuole Autumn, che Royal ha infine intuito essere sua nipote Amy da adulta.

