Outer Range, il nuovo western di Prime Video

Outer Range si preannuncia una storia avvincente, inquietante e da pelle d’oca, per lo meno a giudicare dalle primissime immagini diffuse nel teaser ufficiale. La nuova serie di genere western thriller, che vanta un cast davvero interessante, debutterà ad aprile 2022 in streaming su Prime Video.

Composta da otto episodi da un’ora ciascuno, la serie Outer Range è creata da Brian Watkins, che è anche produttore esecutivo insieme a Zev Borow, Heather Rae, Josh Brolin, Robin Sweet, Tony Krantz, Amy Seimetz e Lawrence Trilling, oltre a Dede Gardner, Jeremy Kleiner e Brad Pitt per Plan B Entertainment per Amazon Studios. Gli episodi sono ambientati in Wyoming, ma alle atmosfere tipiche del western (la natura selvaggia, il lavoro con il bestiame, i ranch, i rodei…) si aggiungono delle note deliziosamente thriller, oscure e minacciose, che promettono di tenere gli spettatori incollati allo schermo.

La trama: di cosa parla Outer Range

Il protagonista della serie Outer Range è Royal Abbott, proprietario di un ranch in Wyoming, che si trova a lottare per la propria terra e per la sicurezza della propria famiglia difendendosi da minacce sia concrete, come le pretese espansionistiche dei vicini, sia più sovrannaturali e misteriose.

Da una parte, infatti, ci sono i Tillerson, i proprietari del ranch vicino che cercano di accaparrarsi i terreni degli Abbott, e una morte prematura che scuote la piccola comunità e carica l’atmosfera di tensione. Dall’altra, invece, ci sono l’inspiegabile scomparsa della nuora di Royal, Rebecca, e la formazione di una ancora più misteriosa voragine nel pascolo occidentale degli Abbott.

Da queste premesse nasce un racconto molto intrigante e avvincente, che non risparmia dei momenti di humor pungente, e che arriva a rivelare impensabili segreti del passato e a mettere sul tavolo il nostro modo di confrontarci con l’ignoto.

Il cast: chi recita in Outer Range

La punta di diamante del cast di Outer Range è l’attore nominato agli Oscar Josh Brolin, che interpreta il protagonista. Nella serie compaiono però anche altri attori premiati e di successo, tra cui Imogen Poots (I Know This Much is True), Lili Taylor (Perry Mason), Tamara Podemski (Four Sheets to the Wind), Lewis Pullman (Top Gun: Maverick), Tom Pelphrey (Ozark), Noah Reid (Schitt’s Creek), Shaun Sipos (Krypton), Isabel Arraiza (The Little Things), Olive Abercrombie (The Haunting of Hill House) e Will Patton (Yellowstone).

Quando esce Outer Range

Il debutto di Outer Range su Prime Video avverrà il 15 aprile 2022, con il rilascio dei primi due episodi. A partire da questa data, verranno resi disponibili due nuovi episodi ogni settimana.

Annunciando questa data di uscita ufficiale, Prime Video ha parlato del debutto della “prima stagione di Outer Range". Questa dicitura, cioè il riferimento alla prima stagione, lascerebbe intendere che potrebbe essere in cantiere un seguito della serie tv. Al momento, però, non ci sono conferme in merito.

