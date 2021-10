Ozark 4: quando arrivano gli episodi finali

Dopo le difficoltà legate alla pandemia, Ozark sta per tornare su Netflix. La piattaforma ha annunciato l’arrivo della quarta e ultima stagione del family-crime drama, quasi due anni dopo la pubblicazione del capitolo precedente. La stagione conclusiva sarà divisa in due parti, che usciranno nel 2022.

Ozark è una delle serie crime più premiate: ha esordito sulla piattaforma nel 2017 dove sono disponibili le prime tre stagioni. Racconta la storia di Mary, la moglie Wendy (interpretati rispettivamente da Jason Batemain e Laura Linney) e i loro due figli. Lui è un consulente finanziario, ma ha una seconda vita: ricicla denaro sporco per i carelli messicani. Con l’andare del tempo coinvolge anche la moglie. Quando le cose vanno male, si trasferisce con la famiglia in un villaggio turistico chiamato Ozark. In tal modo, vuole convincere il boss messicano con cui lavora che in quel luogo il denaro si possa riciclare più facilmente. Da qui, iniziano le avventure della famiglia Byrde.

Ozark 4: cosa succederà

Lo showrunner Chris Mundy aveva rivelato che nell’ultima stagione il pubblico comprenderà diversi misteri rimasti in sospeso e soprattutto scoprirà le sorti di Marty e Wendy. Il protagonista, nonchè produttore esecutivo di Ozark, Jason Batemain ha poi svelato alcuni dettagli della quarta stagione durante un’intervista, dicendo che i problemi dei Byrde aumenteranno.

La terza stagione si era conclusa con Marty e Wendy ricoperti di sangue, reduci di una lotta e diversi omicidi, l’ultimo è quello di Helen. Il finale aveva lasciato il pubblico col fiato sospeso. Sembra, infatti, che la famiglia dei Navarro voglia ridare la gestione di tutti gli affari in mano ai Byrde, ma a condizioni molto care.

Ozark 4: new entry nel cast

Nella quarta stagione di Ozark il pubblico conoscerà tanti volti nuovi. Arriverà Alfonso Herrera (Sense8) che vestirà i panni di Javi Elizonndro, uno dei capi del cartello messicano, appartenente alla famiglia famiglia Navarro e nipote di Omar (Felix Solis).

Ci sarà anche Bruno Bichir (Narcos, The Bridge) che interpreta il prete confessore della famiglia Navarro, lui ha deciso di collaborare col cartello perché pensa che Dio debba essere presente negli spazi più difficili della società. Veronica Falcón (Regina del Sud) sarà invece Camila, una donna che complotta per prendere il potere nella famiglia; lei è la sorella di Omar e la madre di Javi.

Inoltre, nel cast troveremo anche Adam Rothenberg, CC Castillo (Outer Banks), Ali Stroker, Katrina Lenk ed Eric Ladin.

Quando esce Ozark 4

Le diverse anticipazioni avranno un senso solo con l’arrivo delle nuove puntate. Netflix ha rivelato che i primi sette episodi della quarta stagione di Ozark arriveranno sulla piattaforma il 21 gennaio 2022. Quelli conclusivi verranno rilasciati alcuni mesi dopo, ma non si conosce ancora la data ufficiale.