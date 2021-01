La possibilità di compiere acquisti online ha da tempo rivoluzionato non solo il commercio, ma anche il nostro stile di vita e la modalità di fare shopping. Ormai è sempre più indispensabile disporre di carte per effettuare pagamenti e spese online di varia natura, sì, proprio quelle spese che ci accompagnano costantemente nel corso dei mesi e degli anni (pensiamo alle bollette, alle utenze, alle rate, etc.) e che possono essere saldate con qualche passaggio online e qualche click. Oggi è possibile pagare online anche con il Bancomat: una nuova piccola rivoluzione per agevolare i cittadini, basta accertarsi su quali circuiti è consentito e quali sono le modalità.

Pagare online con Bancomat: alcune info

Bancomat, un termine che chiunque, a prescindere dall’età, ha imparato a conoscere. Eppure a volte può sorgere qualche piccolo dubbio circa la sua natura. Innanzitutto, il Bancomat non è una tipologia di carta di pagamento, come risulta essere, invece, una carta di credito o una carta prepagata, ma si tratta di un circuito di pagamento collegato ad una specifica carta di pagamento. Dunque, quando parliamo di Bancomat, ci riferiamo ad una carta di debito collegata a un conto corrente bancario con circuito di pagamento Bancomat, PagoBancomat e Bancomat Pay.

Il primo è il circuito che permette di ritirare denaro in contanti presso gli sportelli automatici (ATM); il secondo è il circuito per compiere pagamenti e versamenti presso i terminali POS abilitati; infine Bancomat Pay è il circuito che viene impiegato per scambio di denaro e pagamenti online. Quindi, alla tua domanda: “Posso usare il Bancomat per pagare online?”, la risposta è positiva, poiché è possibile pagare online con una carta di debito con circuito Bancomat Pay ed è anche possibile procedere con carte di debito di altri circuiti, ad esempio Maestro di MasterCard.

Acquisti e pagamenti online con Bancomat Pay

Come si diceva in precedenza, Bancomat Pay è uno dei circuiti di pagamento del Bancomat per compiere pagamenti online di varia natura presso tutti gli store fisici o virtuali (e-commerce) che presentano il logo Bancomat Pay. Attraverso questo servizio è possibile, inoltre, scambiare denaro ed eseguire pagamenti della Pubblica Amministrazione attraverso il servizio PagoPA. Ma che cos’è Bancomat Pay? Si tratta, nello specifico, di un servizio di pagamento digitale che è possibile attivare mediante smartphone con sistema operativo compatibile (Android, iOS) e avendo un conto corrente a cui sono associate le carte di pagamento, oppure disponendo di un conto di pagamento associato ad una carta prepagata con IBAN, o con una carta conto provvista di IBAN presso una delle banche aderenti. Per poter usufruire del servizio, dovrai scaricare l’app di Bancomat Pay o utilizzare la funzione dall’app della tua banca se aderisce al sistema Bancomat Pay.

Per procedere con un pagamento online attraverso la modalità Bancomat Pay, al di là di quale sia la tua banca, dovrai selezionare Bancomat Pay come metodo di pagamento, immettere il numero di cellulare associato al servizio e confermare la procedura dopo aver ricevuto la notifica di richiesta pagamento sull’app della banca o di Bancomat Pay. Come metodologia di conferma puoi scegliere tra il riconoscimento facciale, l’impronta digitale o l’introduzione del PIN predisposto in fase d’attivazione del servizio e completare l’operazione.

Se ti stai chiedendo se le operazioni online con Bancomat Pay sono sicure, la risposta è affermativa, poiché non c’è alcun uso e scambio di dati sensibili del cliente e, del resto, ogni transazione deve essere autenticata attraverso la modalità prescelta. In ogni caso, è sempre bene fare acquisti online su siti sicuri e affidabili, verificando l’attendibilità degli e-commerce, soprattutto se si tratta di piattaforme poco note. Verificate la web reputation del venditore e fate sempre attenzione alle mail phishing.

Come pagare online con Bancomat Maestro

Come abbiamo visto, Bancomat e Maestro sono due circuiti di pagamento differenti ma, spesso, possono essere associati alla stessa carta di debito. Così potrete utilizzare quest’ultima per compiere pagamenti online sui siti che prevedono l’uno o l’altro circuito, oppure entrambi. Ad esempio, Amazon prevede tra le modalità di pagamento anche le carte di debito del circuito Maestro. Per procedere con un acquisto e il suo saldo, dovrai selezionare dal tuo account l’opzione Pagamenti e aggiungere i tuoi dati associati alla carta. Se, al contrario, un sito non contempla la possibilità di pagare con il circuito Maestro, puoi associare la tua carta a PayPal e avvalerti di questa modalità, se prevista sul sito che ti interessa.