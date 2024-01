Fonte foto: Panasonic

Panasonic ha scelto il CES 2024 per svelare, in anteprima, la nuova gamma di TV OLED in arrivo sul mercato nel corso dei prossimi mesi. Debuttano, quindi, i modelli Z95A, da 65 e 55 pollici, e Z93A, da 77 pollici, che puntano a diventare un nuovo riferimento per la fascia alta del mercato Smart TV.

La grande novità è l’addio a My Home Screen, con l’integrazione di Fire TV, piattaforma smart scelta da Panasonic per i suoi nuovi modelli OLED e già utilizzata dall’azienda per alcuni modelli della gamma di Smart TV 2023, insieme all’alternativa Android TV con Google TV. Non ci sono aggiornamenti, invece, per l’adozione TiVO OS, atteso su alcuni modelli Panasonic (ma di fascia media probabilmente) nel corso del 2024 in Europa.

Nuovi TV OLED Panasonic: c’è la Fire TV

I nuovi modelli top di gamma di Panasonic si dividono in due serie, Z95A e Z93A. Una delle principali novità della nuova gamma alta di TV dell’azienda giapponese è la presenza della Fire TV, in grado di garantire, secondo Panasonic, un’esperienza utente “migliorata e semplificata“.

C’è la compatibilità con Alexa, con anche il controllo vocale a distanza, oltre alla possibilità di sfruttare una dashboard per la gestione della Smart Home. Da notare anche la piena compatibilità con Apple Home e AirPlay, con la possibilità di utilizzare Siri e integrare il televisore con i vari prodotti Apple.

Tra le funzionalità c’è Fire TV Ambient Experience per rendere il televisore un dispaly always-smart. Con l’applicazione HbbTV Operator, invece, è possibile accedere a contenuti live e on-demand, senza hardware aggiuntivo o smartcard, alla registrazione USB e a funzioni di rewind delle trasmissioni live.

I nuovi modelli di casa Panasonic includono il sistema Penta Tuner che permette la ricezione via satellite, via cavo, tramite antenna oltre che via Internet (IPTV) e rete domestica (TV>IP). Il telecomando abbinato, inoltre, include il tasto programmabile MyApp che consente di aprire rapidamente l’app preferita.

Nuovi TV OLED Panasonic: caratteristiche tecniche

Tra le caratteristiche tecniche dei nuovi TV OLED di Panasonic troviamo il nuovo chipset HCX Pro AI Processor MK II, con 4K Remaster Engine per migliorare la nitidezza delle immagini dei contenuti in streaming, che comanda il pannello OLED.

La tecnologia del pannello e la sua diagonale sono le uniche differenze tecniche tra i due modelli: Panasonic Z95A ha un pannello Master OLED Ultimate con la pregiata tecnologia Micro Lens Array (MLA), ma si ferma alla diagonale da 65 pollici, mentre il Panasonic Z93A ha un pannello Pro Cinema non MLA, però raggiunge i 75 pollici.

Per il resto, i nuovi TV OLED di Panasonic sono tutti certificati Dolby Vision IQTM Precision Detail, quindi hanno un sistema che migliora la qualità delle immagini e, in particolare, dei piccoli dettagli grazie alla possibilità di regolare i livelli di luce in ogni punto dello schermo. Il sistema, inoltre, lavora in combinazione con i sensori di luminosità ambientale del televisore per la regolazione ottimale delle immagini a schermo.

C’è anche la possibilità di sfruttare Dolby Vision fino a 144 Hz, grazie alle potenzialità del nuovo chip. I nuovi modelli sono tra i primi TV OLED a garantire un refresh rate fino a 144 Hz. C’è anche la Game Mode Extreme che va a ottimizzare il funzionamento del pannello quando il televisore viene collegato a una console di ultima generazione o a un PC.

A tal proposito, è possibile sfruttare lo standard HDMI 2.1, con High Frame Rate e VRR fino a 144 Hz. Per prestazioni ottimali con i contenuti videoludici in HDR c’è Dolby Vision Gaming. È possibile anche puntare sulla modalità True Game, per migliorare l’accuratezza dei colori dei videogiochi. A completare il comparto gaming, c’è un input lag molto ridotto, che arriva quasi ad azzerare la latenza tra gli input dell’utente e le risposte mostrate a schermo.

I top di gamma di Panasonic non trascurano il comparto audio con il sistema 360° Soundscape Pro realizzato da Technics e dotato di altoparlanti multi-direzionali e supporto Dolby Atmos per un suono surround 3D. Sempre in tema audio, Panasonic ha realizzato modalità di funzionamento specifiche per alcune tipologie di videogiochi (RPG e FPS), in modo da ottimizzare il gameplay.

Nuovi TV OLED Panasonic: prezzi e disponibilità

Per il momento, Panasonic non ha fornito alcuna informazione in merito a prezzi e disponibilità della gamma di TV OLED appena svelata al CES 2024. La distribuzione, anche in Europa, partirà nel corso dei prossimi mesi.