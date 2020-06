Se non siete dei matematici o degli appassionati di equazioni, vi sarà capitato di rado di aver bisogno della parentesi graffa sulla tastiera del vostro pc. Tuttavia, le lezioni online, i compiti per casa dei ragazzi sempre più digitali o anche la semplice curiosità possono avervi portato a chiedervi, almeno una volta nella vita, come si fa la parentesi graffa su pc. A differenza delle parentesi tonde e quadre infatti, le parentesi graffe non compaiono sulle tastiere. Questo perché, come abbiamo detto in precedenza, non sono molto usate nei programmi di videoscrittura come Word.

La soluzione più semplice che può venire in mente quando vi occorre la parentesi graffa è quella di cercarla nei simboli speciali. La procedura su Word è abbastanza lunga: bisogna seguire il percorso Inserisci > Inserisci Simbolo e poi cercare fra le centinaia di simboli quello che vi occorre e infine premere ok. Tuttavia, esistono modi molto più semplici per inserire questo simbolo direttamente dalla tastiera. In questo articolo vi spiegheremo in modo semplice e chiaro come si fa la parentesi graffa sul pc.

Parentesi graffa su pc: come si fa

I normali pc, come abbiamo detto prima, non hanno il simbolo della parentesi graffa sulla tastiera. Come fare allora per inserirla? Basta digitare una combinazione di tasti molto semplice: AltGr (a destra della barra spaziatrice) +Shift (tasto con la freccia verso l’alto) + tasto con le parentesi quadre.

All’inizio, la combinazione vi potrà sembrare un po’ difficile, ma basta utilizzarla poche volte per memorizzarla senza problemi. Con il pollice della mano destra premete AltGr, con l’indice della stessa mano premete [ e con la mano sinistra premete Shift. Se invece siete più pratici e abituati a pigiare i tasti con tutte e dieci le dita, alla potete utilizzare anche una mano sola. Con il pollice premete AltGr, con l’anulare Shift destro e con il medio la parentesi graffa.

Parentesi graffa su Mac: come si fa

Vediamo ora come si fa a fare la parentesi graffa sul Mac. I prodotti di casa Apple sono considerati da sempre i più tecnologici e all’avanguardia, ma vi stupirà sapere che sono anche più semplici da utilizzare rispetto ai prodotti con altri sistemi operativi. Un esempio di quanto detto si può evincere proprio dal modo in cui si fa la parentesi graffa: sul Mac, sia portatile che fisso, basta infatti premere Alt (sia destro che sinistro) + Shift +[ oppure Alt + Shift + ].

Un’altra informazione che può risultarvi utile è sapere come inserire la parentesi graffa sulla tastiera inglese. Può capitare infatti che il vostro computer abbia come impostazioni di fabbrica la tastiera in inglese: potete accorgervene perché nella barra del menù in basso compare la scritta ENG. Se volete far pratica con questo tipo di tastiera, allora dovete sapere che la parentesi graffa di ottiene premendo il tasto Shift + il tasto della parentesi quadra. Questo perché, se date un’occhiata ad una tastiera fisica americana, noterete che il simbolo della parentesi graffa è situato proprio nello stesso tasto della parentesi quadra, ma in alto. Così come noi utilizziamo Shift + 8 per aprire una parentesi tonda (ben visibile nel tasto sopra il numero 8), così su un computer americano possiamo utilizzare Shift +[ per aprire una parentesi graffa sulla tastiera.