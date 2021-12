Paso Adelante: tutto sul remake della serie spagnola

Per la gioia di chi un tempo ha seguito con passione le avventure dei ragazzi e delle ragazze della scuola di Carmen Arranz, c’è una grande notizia: Un paso adelante sta per tornare con una serie tv revival, che si intitolerà UPA Netx. Lo ha annunciato Atresplayer, a quindici anni di distanza dall’ultimo episodio doppiato in italiano.

La serie tv andò in onda in prima visione in Spagna dal 2002 al 2005 e in Italia dal 2004 al 2006 su Italia 1 e su Sky Vivo. Le puntate doppiate in italiano furono trasmesse divise in più parti, come accadde anche in altri Paesi europei: per questo in Italia uscirono 173 episodi, mentre in Spagna solo 84. Un paso adelante racconta le avventure, le difficoltà e gli amori dei giovani che frequentano la scuola di canto e recitazione di Madrid diretta dalla severa ma saggia Arranz. Nel contesto della serie tv nacque anche una band musicale, chiamata UPA Dance, di cui facevano parte diversi attori. Attivo dal 2002 al 2005, il gruppo ha pubblicato 4 album.

Di cosa parla Un paso adelante: la trama

La trama di Un paso adelante ruota intorno alle storie degli studenti della scuola artistica. Tra i personaggi principali c’è la dolce Lola, timida e responsabile, innamorata fin dal primo giorno di Pedro, che aspira a diventare un famoso ballerino. Tra i loro compagni ci sono Roberto, seduttore e impulsivo, la vivace Ingrid e Silvia, introversa e snob.

Anche i professori hanno un ruolo importante nelle vicende raccontate nel corso delle sei stagioni, dato che le loro storie personali si intrecciano spesso a quelle degli studenti. Particolarmente centrali sono la severa Adela, che insegna danza classica; Diana, che tiene lezioni di danza moderna; Cristobal, professore di recitazione e Juan, che si occupa delle classi di musica.

Dove e come vedere il revival di Un Paso Adelante

Al momento non è ancora stato annunciato quando e dove sarà possibile vedere il remake di Un paso adelante. Nell’attesa, però, vale la pena tenere d’occhio l’offerta di Netflix.

Sulla piattaforma di streaming, infatti, sono state recentemente rese disponibili tutte le sei stagioni della serie tv. Per ora queste sono visibili soltanto in Spagna, ma non è detto che, dato l’annuncio del revival e l’entusiasmo suscitato nei fan, gli storici episodi non vengano messi a disposizione anche da Netflix Italia.

Il cast: chi ci sarà nel nuovo Un Paso Adelante

Riguardo il cast che prenderà parte al remake, è lecito aspettarsi qualche grande ritorno. Beatriz Luengo, che interpretava Lola, ha confermato la rinnovata produzione della serie tv sulla sua pagina Instagram; dunque, è molto probabile che la vedremo nel nuovo Un paso adelante.

Le indiscrezioni giudicano plausibile anche il ritorno di Silvia Marty, che vestiva i panni di Ingrid, di Miguel Ángel Muñoz e di Pablo Puyol, che interpretavano rispettivamente Roberto e Pedro. Sul piccolo schermo potremmo vedere nuovamente anche Monica Cruz nelle vesti di Silvia.