Le novità di agosto 2023 su Netflix

Fonte foto: Netflix

Ad agosto Netflix non va in vacanza. Anzi, la piattaforma di streaming come di consueto si prepara ad arricchire il suo catalogo con tanti nuovi film e serie tv inedite. Tra le serie tv più attese c’è sicuramente il live-action di One Piece (nella foto), tratto dal manga più venduto della storia. Uno stuolo di fan storici non vede l’ora di scoprire se la storia, supervisionata dal maestro Eiichiro Oda, renderà giustizia a quella originale. Tra i film, c’è grande attesa per Heart of Stone, il nuovo spy-thriller con protagonista Gal Gadot, già nota per Wonder Woman. Quali sono le altre novità di agosto 2023 su Netflix? Scopriamole.

Le serie tv di agosto 2023 su Netflix

A inizio agosto arriva su Netflix anche la seconda parte della seconda stagione della serie Avvocato di difesa, tratta dai romanzi di Michael Connelly. Per la gioia dei più romantici, invece, torna Heartstopper: la seconda stagione della serie ispirata alla graphic novel di Alice Osean promette di sciogliere i cuori degli spettatori. Mach Cadets è una serie sci-fi d’animazione che porterà sul piccolo schermo adrenaliniche lotte contro gli alieni. Ecco le altre serie tv in arrivo su Netflix ad agosto 2023.

1° agosto : Gizzy e i Lemming 3, Paso Adelante

: Gizzy e i Lemming 3, Paso Adelante 3 agosto : Avvocato di difesa 2 parte 2, Heartstopper 2

: Avvocato di difesa 2 parte 2, Heartstopper 2 7 agosto : La casa delle bambole di Gabby

: La casa delle bambole di Gabby 8 agosto : Zombieverso

: Zombieverso 9 agosto : Ladies first

: Ladies first 10 agosto : Mech Cadets, Painkillers

: Mech Cadets, Painkillers 16 agosto : The Chosen One (Jodie il prescelto), Depop contro Heard

: The Chosen One (Jodie il prescelto), Depop contro Heard 17 agosto : The Upshaws 4

: The Upshaws 4 18 agosto : Mask Girl

: Mask Girl 22 agosto : Lighthouse, Untold: Swamp Kings

: Lighthouse, Untold: Swamp Kings 24 agosto : Ragnarok 3

: Ragnarok 3 31 agosto: One Piece

I film di agosto 2023 su Netflix

Ad agosto su Netflix non mancano i film per tutta la famiglia: ad esempio The Monkey King, ispirato ad un’epica fiaba cinese, e You Are SO Not Invited To My Bat Mitzvah, una commedia di formazione con Adam Sandler perfetta per gli adolescenti. Zombie 100 è invece un nuovo film sugli zombie che mischia horror e commedia: il protagonista, dopo aver trascorso buona parte della sua vita in un ufficio poco stimolante, quando scopre che è in corso un’apocalisse zombie decide di stilare una lista delle cento cose che vuole fare prima di non-morire. Ecco gli altri film in arrivo su Netflix ad agosto 2023.