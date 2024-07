Past Lives: trama, cast e dove vederlo in streaming

Una storia sentimentale raffinata ambientata tra Seoul e New York. Ora il film acclamato dalla critica e candidato agli Oscar 2024 arriva in tv e in streaming

Fonte foto: Sky

IndieWire lo ha già definito uno dei migliori film degli ultimi anni: chi non lo ha ancora visto al cinema, presto potrà recuperarlo in tv e in streaming. Parliamo di Past Lives. Uscito nel 2023, è un raffinato film sentimentale ambientato tra Seoul e New York, scritto e diretto da Celine Song. Si tratta del debutto alla cinepresa per questa regista canadese, che tra l’altro per scrivere la trama ha preso spunto dalle proprie vicende autobiografiche.

La trama: di cosa parla Past Lives

Past Lives, che ha ricevuto nomination per il miglior film e per la migliore sceneggiatura agli Oscar 2024, inizia con Na-young e Hang-seo che sono fidanzatini alle scuole medie in Corea del Sud. La tenera amicizia tra i due si interrompe però quando i genitori di Na Young devono trasferirsi da Seoul a New York.

Dopo dodici anni, Na-young (che ora si fa chiamare Nora) e Hang-seo riescono a ritrovarsi e a comunicare via Skype, ma l’impossibilità di incontrarsi di persona porta Nora a interrompere la relazione a distanza per concentrarsi sulla propria carriera di scrittrice negli Stati Uniti.

Dopo altri dodici anni, Hang-seo vuole rivedere Nora, che nel frattempo è sposata con un uomo di nome Arthur, e va a trovarla a New York. L’incontro li porta a interrogarsi su cosa sarebbe stato delle loro vite se Nora non avesse lasciato Seoul.

La vera storia di Past Lives

«Questo film è incredibilmente intimo, ma lo è soprattutto perché rappresenta la scoperta di me come artista», ha detto la regista Celine Song, come riportato da Vanity Fair. «Sono nata per fare questo. Qui mi sento semplicemente a casa».

Come accennato, il film è semi-autobiografico. Come la protagonista, infatti, anche Song è emigrata dalla Corea del Sud prima di compiere dodici anni e si è trasferita con la famiglia in Canada. Poi è arrivata a New York per frequentare la Columbia University, dove ha conseguito un master in drammaturgia.

La sceneggiatura di Past Lives è stata ispirata da un momento specifico della sua vita: Song si trovava in un bar di New York con il marito bianco americano e l’uomo coreano che era stato il suo primo amore durante l’infanzia, traducendo la conversazione per entrambi.

«Ho sentito che qualcosa di speciale ci stava attraversando», ha raccontato Song a Vanity Fair. «Mi guardavo intorno e vedevo come ci guardavano le persone che lavorano lì nel bar e gli altri avventori, e mi sono resa conto che si stavano tutti chiedendo che tipo di relazione avessimo».

Song ha comunque specificato che il film non è una copia esatta della sua vita e che il ragazzo coreano che ha ispirato il personaggio di Hang-seo per lei è stato davvero un amico platonico.

Il cast di Past Lives

La protagonista Nora Moon è interpretata da Greta Lee quando è adulta e da Seung Ah Moon quando è ragazzina. Teo Yoo è Hae Sung, mentre Seung Min Yim interpreta la sua versione più giovane.

Nel cast di Past Lives ci sono poi John Magaro (che interpreta Arthur), Ji-Hye Yoon (la mamma di Nora), Choi Won-young (il padre di Nora) e Min Young Ahn (la mamma di Hae Sung).

Completano il cast Jojo T. Gibbs (nei panni di Janice), Emily Cass McDonnell (Rachel), Federico Rodriguez (Robert), Conrad Schott (Peter) e Kristen Sieh (Heather).

Past Lives in streaming

Il film Past Lives è disponibile dal 4 luglio 2024 su Sky Cinema e in streaming su NOW. Il film al momento si può vedere a noleggio anche su altre piattaforme, tra cui Apple TV+.