Per vedere la lente periscopica su iPhone dovremo aspettare questo modello

Le recenti indiscrezioni ci svelano che la lente periscopica sarà esclusiva solo per il top della gamma iPhone 16 in arrivo tra più di anno.

Se chi pensava che la lente periscopica diventasse una caratteristica tecnica comune agli iPhone 16 purtroppo, a quanto pare, rimarrà deluso. Secondo il famoso analista Ming-Chi Kuo, questa lente che debutterà con l’iPhone 15 Pro Max in arriva questo autunno, rimarrà un esclusiva dello stesso modello della serie 16 che arriverà nel 2024.

Lente periscopica solo in iPhone 16 Pro Max

Apple tradizionalmente offre le nuove funzionalità introdotte come esclusive per il top di gamma della sua serie ‌iPhone‌, poi in tutti gli altri modelli della generazione successiva. Questo secondo l’analista Ming-Chi Kuo non accadrà per quanto riguarda la lente periscopica, che farà la sua comparsa nel comparto fotografico dell’iPhone 15 Pro Max che verrà annunciato, insieme agli altri modelli, il prossimo autunno.

Infatti, la generazione successiva, quella che vedremo nel 2024, che presumibilmente si chiamerà iPhone 16, non sarà dotata di tale lente periscopica, o meglio questa rimarrà un’esclusiva del top di gamma iPhone 16 Pro Max (sempre che questa nomenclatura sarà confermata).

Questa anticipazione di Ming-Chi Kuo, stride con quello che è stato fatto trapelare di recente dalla pubblicazione coreana The ELEC, che aveva svelato che un obiettivo periscopico con "zoom piegato" sarebbe stato inserito, oltre che sul top di gamma iPhone 16 Pro Max, anche sul più "piccolo" iPhone 16 Pro.

La lente periscopica che fa discutere

La cosiddetta lente a periscopio è una delle più recenti innovazioni nel campo della fotografia applicata agli smartphone. In questa speciale lente, la luce esterna viene riflessa da uno specchio angolato al sensore della fotocamera.

Questo spostamento della luce con un’angolazione diversa rispetto a se venisse riflessa frontalmente consente di ottenere un sistema teleobiettivo in grado di migliorare lo zoom ottico fino a 6x. Tale sistema con lente a periscopio è giù utilizzata da alcuni concorrenti di Apple, tra cui Samsung. Offrire uno zoom ottico 6x è un cospicuo miglioramento rispetto allo zoom ottico 3x che attualmente è proposto negli iPhone 14 Pro.

Da sempre Apple ha distinto i suoi modelli Pro e Pro Max solo per la dimensione del display e per quella della batteria. Non offrire su entrambi gli smartphone una innovazione di tale portata potrebbe far "arrabbiare" chi non è interessato ad avere un iPhone con un display più grande e con più autonomia.

Infatti, sono molti gli utenti che potrebbero essere fortemente attratti da questa caratteristica che migliora una delle funzioni per cui molti (anche professionisti del settore foto) scelgono un iPhone piuttosto che uno smartphone di un altro brand.