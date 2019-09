Uscita iOS 13: come scaricarlo, le novità e iPhone compatibili

19 Settembre 2019 - È finalmente arrivato il giorno di iOS 13: l’ultima versione del sistema operativo per gli iPhone è disponibile dalle ore 19 del 19 settembre (alle 10:00 nella costa ovest degli USA, cioè a Cupertino, in California). Nel giro di pochi minuti dovrebbe essere possibile scaricarlo su tutti gli smartphone compatibili.

Sappiamo già che tra pochi giorni, il 30 settembre, Apple rilascerà il primo upgrade che porterà la versione del suo OS mobile alla 13.1. Sappiamo anche che iOS 13 (ma non iOS 13.1) sarà affetto da un bug di sicurezza che potrebbe permettere ad un ladro di sbloccare l’iPhone senza codice di sicurezza. Tuttavia, l’attesa per questo sistema operativo è stata spasmodica e, finalmente, è finita. A partire dalle sette del 19 settembre, o poco dopo se i server di Apple saranno bombardati di richieste (come è altamente prevedibile), tutti i possessori di dispositivi compatibili potranno scaricare e installare iOS 13.

Apple iOS 13: le principali novità

Oltre all’ormai irrinunciabile modalità scura, iOS 13 porterà con sé molte altre novità. Innanzitutto un nuovo sistema di login, Sign in with Apple, che ci permetterà di fare il accedere nei siti e nelle app senza concedere i nostri dati di Facebook o altri social network. Apple comunicherà al sito o alla app solo i dati strettamente necessari per il login. Con iOS 13, inoltre, Apple ha aggiornato molte delle sue app come Mappe e Foto e ha potenziato l’assistente personale Siri.

Apple iOS 13: come scaricarlo

Il modo più como e sicuro per installare iOS 13 è collegare l’iPhone alla rete Wi-Fi (l’aggiornamento pesa oltre 2 GB) e usare gli aggiornamenti “Over the Air” (OTA). Andando su Impostazioni > Generali > Aggiornamento Software il nostro smartphone controllerà se c’è un aggiornamento disponibile. L’update verrà scaricato (e ci vorrà tempo) e, subito dopo, comparirà il tasto per avviare l’installazione. In alternativa è possibile scaricare iOS 13 tramite iTunes: collegando il nostro iPhone al computer, apriamo iTunes e selezioniamo il dispositivo da aggiornare. Poi facciamo click su “Riepilogo” e subito dopo su “Verifica aggiornamenti“.

Apple iOS 13: quali iPhone sono compatibili

La lista degli iPhone e iPod compatibili con iOS 13 è abbastanza lunga. In pratica mancano solo iPhone 5s, iPhone 6 e 6 Plus e iPod Touch 6. Sono invece compatibili i seguenti dispositivi:

iPhone 11

iPhone XS

iPhone XS Max

iPhone XR

iPhone X

iPhone 8

iPhone 8 Plus

iPhone 7

iPhone 7 Plus

iPhone 6S

iPhone 6S Plus

iPhone SE

Non sono presenti gli iPad perché Apple ha sviluppato per loro un nuovo sistema operativo iPadOS.