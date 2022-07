Perché Google Maps ci chiederà che motore ha la nostra macchina

Google Maps è per molti il navigatore satellitare standard quando siamo a bordo di un’autovettura e stiamo guidando: ci porta a destinazione anche se non conosciamo il percorso. Ma Google Maps, in effetti, può fare molto di più. Infatti già dallo scorso anno gli ingegneri di Mountain View sono al lavoro per migliorare l’offerta di percorsi personalizzati in base alla tipologia del motore dell’auto che stiamo guidando. La scoperta è stata fatta da 9to5Google che ha sbirciato nel codice del nuovo aggiornamento di Google Maps.

Il ragionamento si basa sulla constatazione che il motore di ogni autovettura ha consumi diversi in base al tipo di percorso che sta facendo. Con il caro carburanti questa funzione diventa decisamente utile per risparmiare un bel po’ di soldi. In poche parole, un percorso più efficiente per un veicolo alimentato a benzina non corrisponderà al medesimo percorso ideale per un veicolo con motore diesel e, men che meno, a quello di un’auto elettrica o ibrida plug-in. Per andare dal punto A al punto B, di conseguenza, non è detto che la strada più breve sia sempre la migliore. Ma se Google Maps deve calcolare il percorso migliore per noi, a questo punto, deve sapere anche su che auto ci stiamo spostando.

Google Maps si adatta ai diversi motori

Gli sviluppatori di 9to5Google leggendo le righe di codice dell’ultimo aggiornamento di Google Maps, il numero 11.39 hanno scoperto le tracce che portano alla richiesta di indicare a Google Maps quale tipologia di veicolo si sta guidando.

La selezione include: benzina, diesel, elettrico e ibrido e sarà utilizzata da Google Maps per personalizzare la navigazione perché come si legge nel codice: "ti farà risparmiare più carburante o energia".

L’obiettivo è ricevere indicazioni per un percorso a basso consumo e su misura per il tipo di motore del veicolo su cui ci troviamo.

Quando arriverà Google Maps con il risparmio carburante

Purtroppo non è indicata una data di rilascio di questa nuova e utile funzionalità. Infatti sebbene siano presenti le righe di codice non è poi detto che saranno adottate.

Probabilmente possiamo attenderci prima una fase di test e poi un eventuale rilascio speriamo su scala globale.