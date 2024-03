Google Maps annuncia tre novità per le vacanze

Google Maps diventa sempre più utile ai viaggiatori e a chi ama scoprire luoghi nuovi: in arrivo tre funzioni inedite che rendono la vita più facile anche in vacanza

Fonte foto: Google

Continua il programma di aggiornamento di Google Maps. L’applicazione di mappe di Google riceverà una serie di aggiornamenti che andranno ad arricchire le funzionalità messe a disposizione degli utenti. In particolare, sono in arrivo tre novità pensate per semplificare la vita agli utenti che sfruttano Maps durante le vacanze e/o per scoprire nuovi luoghi.

Oltre a queste tre novità, Google ha anticipato l’arrivo di un restyling per l’app, con alcuni aggiustamenti che andranno a rendere più pulita la pagina principale dell’app, riducendo il numero di tap, e a ottimizzare l’uso dei colori sulle mappe per aiutare gli utenti a individuare i luoghi di interesse.

Google Maps introduce le liste di luoghi

La prima novità di Google Maps riguarda l’introduzione di liste di luoghi consigliati. In particolare, Maps metterà a disposizione dei suoi utenti la Trending list, la Top list e la Gems list. Con la lista Trending, che sarà aggiornata su base settimanale, sarà possibile individuare i luoghi che hanno ricevuto un picco di popolarità nell’ultimo periodo.

Nella lista Top, invece, saranno riepilogati i luoghi di interesse più apprezzati dagli utenti, a prescindere dalle mode del momento. Infine, con la lista Gems sarà possibile scoprire i luoghi e le attrazioni nascoste, ma molto apprezzate dagli utenti, di una determinata città.

Le nuove liste saranno disponibili, nel corso delle prossime settimane, negli USA e in Canada (per un totale di 40 città). In futuro, però, questa funzione potrebbe espandersi, portando le nuove liste di luoghi anche in altre città, in Europa e, in particolare, in Italia.

Arrivando gli elenchi personalizzati

Un’altra novità di Google Maps riguarda la creazione di elenchi personalizzati di luoghi, utili, ad esempio, per organizzare un itinerario durante un viaggio. Questa funzione è già in corso di distribuzione per le app di Google Maps su Android ed iOS.

Il funzionamento è semplice: basta aprire l’app e premere su Salvati. In questa sezione è possibile ora creare una lista di luoghi premendo su +Nuovo elenco e compilando tutti i campi presenti. L’elenco potrà poi essere condiviso con altri utenti oppure restare privato.

Maps integra l’AI per informazioni più precise

Google porta nuove funzionalità AI su Maps. La terza novità, infatti, riguarda i suggerimenti forniti dall’app. Grazie all’intelligenza artificiale, infatti, Maps sarà in grado di fornire ai suoi utenti le informazioni più importanti in merito a un luogo, sfruttando le recensioni e le foto pubblicate da altri utenti della community. L’AI sarà in grado, ad esempio, di individuare il nome e le caratteristiche di un piatto (costo compreso) mostrato in una foto pubblicata da un utente come parte di una recensione di un ristorante.