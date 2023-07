Perché High Desert è stata cancellata?

Fonte foto: Apple TV+

Alcune serie sono più seguite di altre, ma quando ne viene decisa la cancellazione c’è sempre una quota di fan che rimane delusa e si chiede perché. È successo anche con High Desert, la serie drama di Apple TV+ con protagonista Patricia Arquette, attrice celebre tra le altre cose per il film Boyhood e per le serie Scissione e Medium. La prima stagione di High Desert è uscita sulla piattaforma di streaming solo il 17 maggio 2023, ma la notizia della cancellazione non si è fatta attendere molto. Non ci sarà quindi nessuna seconda stagione.

Il commento di Patricia Arquette

Apple TV+ non ha motivato la cancellazione della serie. Non è insolito: in genere le piattaforme dio streaming non commentano queste decisioni, che nella maggior parte dei casi hanno a che fare con un riscontro da parte del pubblico non giudicato abbastanza positivo da giustificare un ulteriore investimento nella produzione della stagione successiva. High Desert, come accennato, ha debuttato in streaming il 17 maggio con le prime tre puntate. Gli episodi sono poi usciti a cadenza settimanale e il finale di stagione (che a questo punto rimarrà senza ulteriori risposte) è arrivato il 21 giugno. La notizia della cancellazione si è diffusa invece a inizio luglio.

Arquette e la squadra di addetti ai lavori avrebbero evidentemente desiderato portare avanti la storia ma, come ha commentato l’attrice protagonista sui social, «non si può vincere sempre». «Molti di voi mi hanno chiesto di High Desert e se ci sarebbe stata una seconda stagione», ha detto l’attrice in un video, comunicando la cancellazione al pubblico. «Quindi volevo solo farvi sapere che abbiamo appena scoperto che non tornerà. È una triste seccatura per tutti noi». L’attrice ha poi ringraziato sceneggiatori, tecnici e cast, oltre che coloro che hanno seguito il primo ciclo di episodi su Apple TV+.

Trama e cast di High Desert

La protagonista di High Desert è Peggy (interpretata da Patricia Arquette), un’ex tossicodipendente che, in seguito alla morte della madre, decide di cambiare vita e di diventare un’investigatrice privata. La scelta le permette di mettere alla prova le sue molteplici capacità, ma si rivelerà anche abbastanza pericolosa.

Oltre ad Arquette, il cast della serie include Christine Taylor (Search Party), Weruche Opia (I May Destroy You), Brad Garrett (Everybody Loves Raymond), Rupert Friend (Homeland) e Keir O’Donnell (Ray Donovan). La serie è creata e scritta da Nancy Fichman (già nota per aver messo la firma su Grace and Frankie), Katie Ford (Miss Detective) e Jennifer Hoppe (Nurse Jackie – Terapia d’urto), che sono anche produttrici esecutive insieme a Jay Roach, Ben Stiller, Nicky Weinstock, Jackie Cohn, Patricia Arquette, John Cameron, Molly Madden e Tom Lassally. La regia è di Jay Roach, che in passato ha già diretto i film Austin Powers, Ti presento i miei, Trumbo e Bombshell.