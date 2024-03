Appassionata di belle storie e di viaggi, scrivo da quando ne ho memoria. Curiosa per natura, mi piace tenermi informata su ciò che accade intorno a me, dedicando tanto tempo alla lettura (meglio se su carta).

L'eclissi solare totale prevista per il prossimo 8 aprile sarà un evento straordinario, ma purtroppo non potremo ammirarlo dall'Italia: ecco spiegato il motivo.

Avete mai assistito ad un’eclissi totale di Sole? Quando la Luna si frappone – alla giusta distanza – tra la Terra e la nostra stella, va in scena uno spettacolo affascinante. Questo fenomeno non è particolarmente raro, dal momento che avviene più o meno ogni paio d’anni. Tuttavia, per le sue caratteristiche è visibile solamente in determinate aree del mondo. Non sorprende, dunque, che la prossima eclissi solare totale dell’8 aprile 2024 sarà “riservata” solo ad alcuni fortunati. In Italia non potremo ammirarla, ecco perché.

Eclissi solare totale: perché non potremo vederla

Come annunciato già da tempo dagli scienziati, il prossimo 8 aprile 2024 si verificherà un’eclissi totale di Sole: questo fenomeno avviene quando la Luna, nel suo viaggio attorno alla Terra, si frappone tra noi e la nostra stella. Affinché si tratti di un’eclisse totale, è importante che la Luna sia alla giusta distanza: il nostro satellite è infatti circa 400 volte più piccolo del Sole, e per poterlo coprire interamente deve essere circa 400 volte più vicino a noi rispetto alla stella. Se fosse un po’ più lontano, avremmo quella che viene chiamata eclissi anulare, durante la quale rimane un bellissimo anello luminoso a circondare la Luna.

Nel momento in cui la Terra, la Luna e il Sole sono perfettamente allineati, il nostro satellite proietta sul pianeta un cono d’ombra: si tratta della zona in cui sarà possibile assistere completamente all’eclissi totale. Al di fuori di queste regioni, allontanandosi pian piano, si può vedere solamente un’eclissi parziale. E più ci si distanzia, meno sarà visibile l’eclissi, fino ad arrivare ad un punto in cui non si vedrà assolutamente niente. Purtroppo, nel caso dell’evento dell’8 aprile, il nostro Paese si trova al di fuori dei confini di questa regione in cui si potrà assistere al fenomeno.

Chi sono i fortunati che potranno ammirare l’eclissi? Le regioni coinvolte sono gli Stati Uniti, il Messico e il Canada: l’8 aprile, tra le 18:38 e le 21:55 (ora italiana), ben 43 milioni di persone avranno la possibilità di alzare gli occhi al cielo e vedere uno spettacolo meraviglioso. Il primo luogo in cui il fenomeno avrà inizio è la costa pacifica del Messico, con la Luna che inizierà a nascondere il Sole alle 9:51 (ora locale). Il buio totale arriverà solo alle 11:07, quindi si sposterà pian piano verso nord, concludendosi oltre i confini del Canada, quando la nostra stella tramonterà sull’Oceano Atlantico.

Un’eclissi solare davvero speciale: i motivi

Gli scienziati considerano questa eclissi solare totale una delle più importanti degli ultimi anni. I motivi sono diversi: innanzitutto perché sarà di lunga durata, in particolar modo per quanto riguarda il periodo della totalità (ovvero quella fase in cui la Luna coprirà completamente il Sole, facendo scendere il buio). Quella che gli esperti già chiamano la Grande Eclissi del Nordamerica, infatti, si protrarrà per ben 4 minuti e 28 secondi massimi. Basti pensare che, in media, le altre eclissi avvenute nel Nordamerica sono durate 3 minuti e 13 secondi.

Ancora più affascinante è il fatto che l’eclissi avverrà in un periodo in cui il Sole è nel suo picco di attività, avvicinandosi a grandi passi a quello che è conosciuto come il massimo solare. Nel momento in cui la Luna si frappone perfettamente tra la Terra e la sua stella, sarà possibile sbirciare la corona solare, ovvero la sua parte più esterna. È qui che si verificano molti eventi magnetici, tra cui pennacchi ed eruzioni solari. Sarà dunque un’ottima occasione per guardare ciò che sta accadendo in questi mesi sulla superficie del Sole, nel pieno della sua attività.